Ancelotti tuona sull’addio al Real Madrid: “Voglio essere chiaro”

L’allenatore di Reggiolo chiarisce il suo futuro in conferenza stampa rispondendo alle voci che lo vogliono di ritorno in Italia

Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di lasciare il Real Madrid. L’allenatore di Reggiolo in queste settimane è stato spesso al centro di voci di mercato a proposito di un suo addio anticipato ai Blancos, un anno prima rispetto alla scadenza del contratto fissata per il 2026. Tante indiscrezioni che lo vorrebbero addirittura di ritorno in Serie A, più precisamente alla Roma di Claudio Ranieri che sta cercando un allenatore importante.

A questo proposito, come anticipato ieri da Calciomercato.it, la priorità e l’unico pensiero di Ancelotti è proprio quello di restare al Real Madrid. E l’allenatore ex Milan, PSG, Bayern, Chelsea e Napoli lo ha ribadito in maniera chiara e netta in conferenza stampa: “Voglio essere molto chiaro. Non deciderò mai e poi mai nella mia vita quando lascerò questo club. Un giorno quel momento arriverà, ma non so quando. E non spetta a me decidere. Potrebbe essere domani, dopo Salisburgo (ride), tra qualche partita, tra un anno, cinque anni… Florentino sarà qui per altri quattro anni e il mio obiettivo è raggiungere quei quattro anni… E quindi possiamo dire arrivederci insieme (ride, ndr)”! Parole decise che non lasciano spazio ad altre possibilità e scenari: “Mi sento molto amato sotto tutti gli aspetti: dai tifosi, dal club, dai media. Tutto. A volte è un po’ esagerato, ma come ho detto l’altro giorno, voglio essere abbastanza obiettivo. Nient’altro”.