Serie A, decisiva la prossima gara: rischio esonero con l’ombra di De Rossi

Situazione sempre più delicata in panchina dopo l’ennesimo risultato deludente in campionato e la contestazione dei tifosi allo stadio

La Fiorentina non si sblocca e manca nuovamente il successo nel match interno contro il Torino, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del match dei granata.

Non basta l’acuto di Kean ai viola per portare a casa i tre punti, con l’ex attaccante della Juventus al 12° sigillo stagionale in campionato. La Fiorentina fatica e nella ripresa la difesa viola combina la frittata, permettendo a Gineitis di trovare il pareggio e un punto d’oro per la squadra di Vanoli viste le circostanze. Alla fine piovono fischi per la formazione gigliata, contestata dal pubblico amico del ‘Franchi’ dopo l’ennesima prestazione deludente. Soltanto due punti nelle ultime sei partite per la Fiorentina, che non vince dall’8 dicembre dal match contro il Cagliari.

Fiorentina, ultima chiamata per Palladino contro la Lazio

Il sogno Champions League adesso si complica maledettamente per i viola, che stanno perdendo posizioni in classifica.

La situazione è sempre più delicata per Raffaele Palladino in panchina, con la società al momento che ha confermato la fiducia nel tecnico ex Monza nonostante gli spifferi su Tudor della scorsa settimana. Il patron Commisso dagli USA vuole dare un’altra chance all’allenatore, che non potrà sbagliare però nei prossimi impegni in campionato, a partire dallo scontro diretto contro la Lazio di domenica prossima all’Olimpico. Una sfida determinante per il futuro di Palladino alla guida della Fiorentina: un’altra sconfitta o prova deludente, potrebbe infatti condannare all’esonero il giovane mister campano.

In caso di ribaltone, oltre a Tudor occhio alla soluzione interna con la possibile promozione di Galloppa. L’attuale tecnico della Primavera potrebbe fungere da traghettarore fino al termine della stagione, con l’obiettivo numero uno per la prossima estate che diventerebbe invece Daniele De Rossi.