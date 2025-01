Osimhen al posto di Vlahovic: “Firma immediata”

Blitz a Istanbul per avere subito il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray

Osimhen dove giocherà l’anno prossimo? In realtà non va esclusa la possibilità che il nigeriano possa cambiare nuovamente squadra già in questo calciomercato di gennaio. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli, ma De Laurentiis punta a sbarazzarsene definitivamente al più presto.

Nel contratto del bomber c’è una clausola da 75 milioni di euro che non vale per i club italiani. Quindi per Juventus e Milan, i club di Serie A a cui è stato coraggiosamente accostato negli ultimi mesi. Coraggiosamente visto lo stipendio del classe ’98, circa 10 milioni netti a stagione.

Probabilmente Giuntoli se lo riprenderebbe domattina, ma i bianconeri hanno avviato una politica di tagli non indifferente, perciò viene difficile da pensare che possa provare ad acquistare un calciatore che guadagna così tanto. Senza contare gli ostacoli annessi di una trattativa con il suo ex datore di lavoro.

Poi Osimhen non ci sembra, per caratteristiche, l’attaccante ideale di Thiago Motta. Non lo è sicuramente Vlahovic, che sempre Giuntoli sta provando a piazzare altrove pure perché non ci sono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Osimhen (e non solo) preferito a Vlahovic: l’Arsenal lo vuole adesso

Proprio Osimhen è di intralcio a Giuntoli nel tentativo di cessione di Vlahovic. Già, perché il goleador di Lagos sarebbe tornato nel mirino dell’Arsenal, per tanti propenso a fiondarsi sul serbo allo scopo di rimpiazzare l’infortunato Gabriel Jesus. Invece i ‘Gunners’ sembrano avere altri piani, in primis Sesko e, in secondo luogo, uno dei protagonisti in assoluto del terzo Scudetto del Napoli.

‘Team Talk’ sostiene che l’Arsenal sia pronta a effettuare un blitz per far firmare subito il numero 45 del Galatasaray, autore fin qui di 14 gol e 6 assist in 18 presenze con la maglia giallorossa. L’operazione sarebbe in salita dato che Osimhen non sembra propenso a lasciare Istanbul nel bel mezzo della stagione.

Prova ne è il no al Manchester United, il quale avrebbe presentato una proposta non scritta di circa 70 milioni di euro. In mancanza dell’ok del nigeriano, le discussioni si sono dovute fermare. Così può forse tornare in lizza il nome di Vlahovic per il reparto avanzato dei londinesi, anche se il primo candidato resterebbe sempre Sesko del Lipsia.