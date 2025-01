L’Inter studia la situazione: il prossimo colpo può arrivare dal City

I nerazzurri sono alla finestra per un calciatore in uscita dalla formazione di Guardiola: occhio all’acquisto dalla Premier

Napoli chiama, l’Inter risponde. La squadra di Inzaghi in campionato non molla la presa sugli azzurri, sogna l’aggancio e il sorpasso sfruttando il calendario e il recupero con la Fiorentina ed intanto si concentra sulla Champions League.

I nerazzurri contro lo Sparta Praga hanno un grande obiettivo: portare a casa i tre punti che significherebbero qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando così il doppio confronto dei playoff. Aspetto non secondario visto il calendario intenso che attende la formazione campione d’Italia nelle prossime settimane ed è anche per questo che Inzaghi contro l’Empoli ha fatto anche turnover per preservare forze fresche per la sfida Champions.

Mentre il campo sta per entrare nella fase più calda, Marotta e Ausilio lavorano anche sul mercato e non soltanto su quello presente. C’è un futuro da pianificare, con l’estate che potrebbe portare ad una mezza rivoluzione anche in attacco. Al netto delle eventuali cessioni eccellenti, appare certa l’addio di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto. Servirà quindi intervenire in quel reparto e dall’Inghilterra arriva la notizia di un’Inter interessata a Grealish.

Calciomercato Inter, idea Grealish: costi insostenibili

L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester City e sulle sue tracce si sono mossi Manchester United, Newcastle e Tottenham, ma anche compagini stranieri.

Stando a quanto riportato da ‘Sun’ tra queste ci sarebbero anche Inter e Borussia Dortmund che starebbero monitorando l’evolversi della situazione. Legato ai Citizens fino al 2027, Grealish non sembra essere il profilo adatto al 3-5-2 di Inzaghi per rinforzare l’attacco, ma c’è un altro aspetto che può far pensare ad un affare molto complicato. Si tratta della questione economica: l’attaccante è stato acquistato nel 2021 per oltre cento milioni di euro.

Pur se ci fosse la possibilità di arrivare al suo cartellino senza un esborso di questa portata, ci sarebbe poi da fare i conti con uno degli ingaggi più elevati della rosa del City, oltre diciassette milioni di euro a stagione. Uno stipendio nettamente fuori dalla portata dell’Inter e che rende l’idea di un suo arrivo, salvo clamorose sorprese, improbabile.