Juve, tra colpi e addii: “Il difensore dalla Serie A. Cambiaso? No, ecco chi va via” | ESCLUSIVO

Le ultime sul calciomercato dei bianconeri, che sono chiamati ancora ad acquistare il centrale per sostituire l’infortunato Bremer

La Juventus è fin qui una delle squadre più attive sul calciomercato. I bianconeri non possono, però, fermarsi. Ora Thiago Motta è in attesa di un nuovo difensore, oltre, chiaramente, del tesseramento di Kolo Muani.

A ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Orazio Accomando, per fare il punto della situazione sulle trattative della Juve, partendo proprio dal francese: “Kolo Muani ha giĂ firmato e si sta allenando con i bianconeri – afferma subito il collega di DAZN -, ma non è stato ancora depositato il contratto per i motivi che sappiamo. Tra domani e mercoledì sarĂ ufficiale. Non è un’operazione a rischio, ma la Juve è spazientita per quanto è successo”.

Si affronta, poi, il discorso legato al difensore: “La Juve è molto calma, sta lavorando per prendere il difensore di cui ha necessitĂ Thiago Motta. Con Tomori è cambiato tutto dopo l’arrivo di Sergio Conceicao. Questa penso sia la settimana del centrale, deve essere così perchĂ© poi sarebbe tardi”. E tra i profili accostati ai bianconeri, nelle ultime ore, c’è anche Renato Veiga – “Ci sono tanti club sul giocatore – prosegue Accomando -. E’ un calciatore di qualitĂ , che al Chelsea ha giocato una decina di partite. E’ uno forte, che mi piace, che può giocare al centro, ma io punterei su un difensore che conosce la Serie A. Attenzione comunque anche a Kelly, Hancko e Antonio Silva. Ci sono poi delle seconde scelte, la Juve deve chiudere assolutamente per un difensore”.

Calciomercato Juventus, Accomando: “Difficile che Cambiaso e Douglas Luiz lascino  Torino”

Si affronta poi il tema legato alle cessioni, con il Manchester City che ha bussato alla porta della Juventus. Pep Guardiola vorrebbe Douglas Luiz e Cambiaso:

“Per quel che mi risulta la Juve non vuole cedere l’esterno, ecco perchĂ© chiede 80 milioni di euro. Per i bianconeri è inamovibile almeno fino a giugno, ma se arrivano 70 milioni di euro… sul centrocampista, invece, c’è un interesse, ma non offerte. Secondo me la Juve non farebbe bene a privarsene. Chi può partire è Fagioli e non Cambiaso e Douglas Luiz. Il mercato è in continua evoluzione, ma la vedo difficile che possano lasciare Torino”.

Orazio Accomando, infine, parla del mercato del Milan: “Walker sarà a Milano tra domani e mercoledì. In avanti si sta cercando un’occasione. Joao Felix non mi fa impazzire e non credo sia la necessità dal punto di vista tecnico e tattico. Io andrei su altri profili”.