Conceicao recupera Morata: le ultime su Pulisic in vista di Milan-Girona | CM.IT

Le ultime notizie relative ai giocatori infortunati. L’attaccante spagnolo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo

Il calciomercato è chiaramente l’argomento principale anche in casa Milan in queste ore, con la possibile cessione di Emerson Royal al Galatasaray e l’acquisto di Kyle Walker, ma mercoledì si torna in campo e Sergio Conceicao deve fare i conti con un’infermeria piena.

Le attenzioni sono chiaramente puntate soprattutto su Alvaro Morata e Christian Pulisic, usciti malconci nel match contro il Como. La squadra, stamani, è tornata ad allenarsi a Milanello e la notizia positiva è legata al numero sette, che ha lavorato con il resto del gruppo ed è dunque pronto per la sfida di Champions League contro il Girona.

Milan, Pulisic prova a esserci: il punto della situazione

Per quanto riguarda l’americano, invece, bisognerà aspettare domani per capire se potrà essere convocato: l’ex Chelsea oggi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.

Nell’allenamento della vigilia il calciatore proverà ad essere con gli altri compagni, così da tornare a disposizione.

🚨 #Milan Alvaro #Morata è tornato in gruppo.#Pulisic ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Domani proverà ad essere con i compagni#Chukwueze si è allenato a parte. Il suo rientro non è lontano @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 20, 2025

Servirà aspettare ancora qualche giorno, invece, per rivedere Samu Chukwueze, che si era fermato nel match del 30 dicembre contro la Roma. Occorrerà più tempo per quanto riguarda Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek. Chi è tornato ad allenarsi in gruppo, ormai da qualche giorno, invece, è Noah Okafor. Lo svizzero sta bene, nonostante il Lipsia abbia deciso di far saltare la trattativa non ritenendolo idoneo a giocare fin da subito.