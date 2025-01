Ancelotti ha deciso, è finita con il Real Madrid

Le ultime notizie relative al tecnico italiano e i blancos, pronti a separarsi. L’annuncio è arrivato in Spagna: il punto della situazione

La notizia arriva direttamente dalla Spagna: Carlo Ancelotti avrebbe deciso di chiudere la propria avventura con il Real Madrid.

La separazione, come riporta il canale Onda Cero, dovrebbe avvenire al termine della stagione. E’ evidente che il pesante ko contro il Barcellona possa avere influenzato le scelte del tecnico italiano. C’è, comunque, ancora un campionato da portare a termine e la Champions League da giocare al meglio, con l’obiettivo, chiaramente, di vincere, ma poi dovrebbe essere addio.

Ancelotti via dal Real Madrid: ecco il sostituto

Le strade di Carlo Ancelotti e il Real Madrid, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, sono dunque destinate a separarsi.

Nelle prossime settimane inizieremo a capire quali sono le intenzioni del tecnico ex Milan e del club blanco, che chiaramente dovranno ripartire. E’ facile pensare che la squadra più titolata al mondo abbia già deciso il successore. Da tempo d’altronde il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Xabi Alonso, ma non possono essere escluse sorprese. Per quanto riguarda Ancelotti, invece, il suo desiderio è sempre stato quello di guidare la Nazionale (magari italiana), ma non è da escludere che decida di accettare la panchina di un altro grande club, anche se nessuno sarà mai come il Real Madrid. Attenzione così alla possibilità di approdare alla guida della Roma, squadra a cui è molto legato.

Oggi il Real Madrid è al primo posto in classifica de LaLiga, con quattordici vittorie e quattro pareggi. Dopo venti partite, dunque, sono ben 46 i punti raccolti, due in più dei cugini dell’Atletico. Il Barcellona, così come l’Athletic Biblao, è a sette lunghezze. In Spagna è quindi tutto ancora in gioco come d’altronde in Champions League. I Blancos, in Europa, verosimilmente, però, dovranno affrontare i playoff per poter andare avanti