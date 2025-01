Pagano la clausola, un big via a zero dalla Premier: ecco il derby di Milano

A giugno si libererà gratis uno dei centrocampisti più continui e affidabili degli ultimi anni: Inter e Milan possono metterci gli occhi, ma c’è un ostacolo

Il mercato di gennaio può decollare a breve per i club di Serie A. Quello della Juventus è nel vivo più che mai, visto l’arrivo di Alberto Costa per la fascia destra e quello imminente di Kolo Muani per l’attacco. Manca sicuramente ancora un difensore centrale per i bianconeri, su cui stanno lavorando in attesa dell’occasione migliore e nella speranza di arrivare magari a un top come Araujo. Il Napoli invece aspetta l’addio ufficiale di Kvaratskhelia per tuffarsi a capofitto sull’erede, con tutte le forze che saranno direzionate su Garnacho. Anche se trovare l’accordo col Manchester United pare difficilissimo.

Mentre l’Inter lavora all’ennesimo talento argentino, Tomas Perez, il Milan deve fare i conti con il rientro di Okafor e l’affare Rashford in stand-by come quello di Walker. Anche perché, come noto per la questione britannici, i rossoneri ne potrebbero in caso tesserare solamente uno. Ma in via Aldo Rossi si pensa anche a un centrocampista in grado di far rifiatare Fofana, con due liste differenti per gennaio e per giugno. Nell’immediato i profili più raggiungibili sarebbero Bondo e Diarra, ma non è comunque scontato che arrivi qualcuno.

In mediana qualche riflessione la sta facendo pure l’Inter, visti i continui stop di Calhanoglu e le poche garanzie arrivate da Asllani, senza contare Frattesi che spinge per andare via. E qui le strade potrebbero incrociarsi per qualche nome come Ricci e Belahyane, ma non solo. In Inghilterra, ad esempio, rivelano che Thomas Partey andrà via a zero dall’Arsenal. Il ghanese può essere un profilo che torna in orbita Serie A.

Thomas Partey via a zero dall’Arsenal: chance per Inter e Milan

Nel corso degli anni tanti sono i nomi accostati periodicamente e magari anche trattati dalle big di Serie A. Calciatori che ricorrono in maniera quasi sistematica, come è stato Thomas Partey. Il classe ’93 tra Atletico Madrid e Arsenal è sempre stato chiacchieratissimo sul mercato, offerto a più riprese soprattutto nei momenti in cui il suo contratto stava per scadere.

All’Arsenal il ghanese si è guadagnato il solito posto da protagonista nel cuore della mediana, non a caso anche in questa stagione ha giocato praticamente tutte le partite e da titolare. Ma i Gunners si preparano a voltare pagina, visto che pagheranno molto probabilmente la clausola rescissoria di Zubimendi: 60 milioni per strapparlo alla Real Sociedad e averlo a disposizione nella prossima stagione. Per il ‘The Telegraph’, insieme a Jorginho anche Thomas Partey lascerà quindi Londra e a parametro zero vista la scadenza del contratto.

Giocatore integro, esperto e affidabilissimo, può venire nuovamente offerto a Milan e Inter che a centrocampo costruiscono le loro fortune. Accanto alla ricerca di qualità, il ghanese può diventare un perno fondamentale. Il problema è la carta d’identità, visto che a giugno compirà 32 anni e le nuove filosofie societarie non prevedono questi investimenti. Per cui ad ora pensare a Thomas a San Siro è assai complicato. Magari per avere una certezza così, qualcuno potrà pensare di fare un’eccezione.