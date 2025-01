Juve in ansia per Yildiz: ecco quali partite rischia di saltare

Dentro alla vittoria contro il Milan, c’è anche una brutta notizia per la Juventus: l’infortunio di Kenan Yildiz. Bianconeri in ansia per le tempistiche del recupero, con Champions League e Napoli a rischio.

In una serata in cui c’è tantissimo di buono da raccogliere, c’è anche una nota negativa: l’infortunio di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero ha sentito tirare l’adduttore della coscia sinistra calciando verso la porta di Maignan, in quella grossa occasione che non lo ha visto eseguire alla perfezione il movimento.

All’intervallo Thiago Motta è stato costretto a sostituirlo, anche con la speranza che il turco si sia fermato in tempo prima di peggiorare l’entità dell’infortunio. Nei prossimi giorni Yildiz verrà sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso e si capiranno meglio anche le tempistiche del suo rientro: intanto, ecco quali partite rischia di saltare la stellina della Juventus.

Yildiz e la Juve con il fiato sospeso: Bruges e Napoli a rischio

Il mese di gennaio della Juventus è molto complesso e pieno di impegni, così anche un infortunio di piccola entità rischia di far perdere diversi match. Ecco perché la società bianconera in queste ore è col fiato sospeso per Kenan Yildiz.

Martedì la Vecchia Signora è attesa dalla trasferta belga contro il Club Brugge, una partita molto importante per l’economia della Champions League, mentre sabato prossimo la Juventus verrà ospitata dal Napoli capolista in campionato. Le prime sensazioni sulle condizioni di Yildiz portano a guardare con pessimismo la sua presenza per la sfida di Champions e con cautela il suo impiego per il match contro l’armata di Antonio Conte. In ogni caso, l’ultima parola spetterà allo staff medico bianconero e poi alle sensazioni del giocatore stesso. Le ultime notizie dalla Continassa riportano che sarebbero da escludere lesioni per il turco, che sarà valutato in occasione della rifinitura prima del match col Bruges. Da verificare anche le condizioni di McKennie, che ha un affaticamento al flessore.

Intanto, Thiago Motta si gode Mbangula e Timothy Weah che stanno vivendo una grande stagione, con la speranza di avere a disposizione anche Kolo Muani per la trasferta di Napoli. La Juventus sta sperimentando sempre di più l’abbondanza in avanti, per la prima volta in stagione, con Vlahovic che ha recuperato e Francisco Conceicao pronto a tornare.