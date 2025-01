DIRETTA Serie A, Verona-Lazio: segui la cronaca | LIVE

Aperitivo con la sfida tra scaligeri e biancocelesti nella ventunesima giornata di campionato

Ritorno al passato per Marco Baroni. Dopo la splendida cavalcata salvezza della scorsa stagione, l’allenatore biancoceleste torna allo stadio Bentegodi da avversario con la sua Lazio. Reduce da tre partite consecutive senza vittoria (sconfitta nel derby contro la Roma e pareggi contro Atalanta e Como), la squadra capitolina vuole tornare alla vittoria per consolidare la propria classifica da zona Champions.

Senza lo squalificato Loum Tchaouna, espulso contro i lariani, gli ospiti ritrovano capitan Zaccagni e Tati Castellanos, rientrati dalla squalifica. Dopo l’ufficializzazione del passaggio di proprietà, i padroni di casa dal canto loro sperano di regalare una prima grande gioia ai nuovi arrivati, ma dovranno sfatare un piccolo tabù interno.

Gli ultimi successi in campionato, infatti, sono arrivati tutti lontano dalle mure amiche (in casa del Bologna e del Parma), mentre a Verona la squadra allenata da Paolo Zanetti non vince dallo scorso tre novembre, quando sconfisse per 3-2 proprio l’altra squadra della capitale, ancora allenata da Ivan Juric ai tempi. Calciomercato.it seguirà la sfida delle 18 in tempo reale.

Formazioni Verona-Lazio e diffidati

VERONA – Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.

LAZIO – Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

ARBITRO: Fabbri

DIFFIDATI: Belahyane, Dawidowicz (V); Isaksen, Rovella (L)

PROSSIME PARTITE: Lazio-Fiorentina 26 gennaio alle 20.45 e Venezia-Verona 27 gennaio alle 18.30

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 50; Inter** 44, Atalanta* 43, Juventus* 37; Lazio 36, Bologna e Fiorentina 33; Milan 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* e Torino* 23; Cagliari* 21; Empoli, Parma* e Lecce* 20; Como e Verona 19; Venezia* 15; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno