PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 2-0: Weah si traveste da Yildiz, fantasma Leao

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Decisive per i bianconeri di Thiago Motta le reti di Mbangula e Weah

La Juventus torna alla vittoria davanti al proprio pubblico e all’Allianz Stadium schianta il Milan grazie a un ottimo secondo tempo.

I bianconeri di Thiago Motta la sboccano nella ripresa: il destro di Mbangula, deviato da Emerson Royal, non lascia scampo a Maignan, prima della zampata del figlio d’arte Weah. Lo statunitense, subentrato all’infortunato Yildiz, riceve dall’inesauribile Thuram e chiude i conti per i padroni di casa. Maignan evita un passivo più pesante a Conceicao, mentre Leao sparisce dalla partita dopo un inizio incoraggiante. Nella Juve, invece, a non convincere è sempre Koopmeiners che spreca la chance dal vantaggio sul risultato ancora in parità.

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5

McKennie 6,5

Gatti 6,5

Kalulu 6,5

Cambiaso 6

Locatelli 6,5

Thuram 7 (83′ Fagioli SV)

Yildiz 5,5 (Weah 7,5)

Koopmeiners 5,5 (75′ Douglas Luiz 6)

Mbangula 7,5 (90′ Adzic SV)

Nico Gonzalez 6,5 (83′ Vlahovic SV)

Allenatore: Thiago Motta 7

TOP Juventus: Mbangula 7,5 – Vispo e brillante fin dalle prime battute, sfiora il bersaglio grosso già nel primo tempo con una palombella delle sue. Spina nel fianco per la retroguardia milanista, a inizio ripresa trova la deviazione decisiva di Emerson Royal sul destro che sblocca il risultato e che fa saltare di gioia anche Thiago Motta in panchina.

FLOP Juventus: Koopmeiners 5,5 – Qualche spunto degno di nota, ma ancora lontano dal ‘RoboKoop’ ammirato con la maglia dell’Atalanta. Thiago Motta stavolta lo sostituisce, con l’olandese che sullo 0-0 si era divorato la rete del vantaggio calciando addosso a Maignan da posizione favorevolissima.

MILAN

Maignan 7

Emerson Royal 4,5 (74’ Camarda 6)

Tomori 5,5

Gabbia 6

Theo Hernandez 5

Bennacer 4,5 (63’ Jimenez 5)

Fofana 5

Musah 4,5

Reijnders 4,5 (80’ Terracciano SV)

Leao 4,5

Abraham 5 – (80’ Jovic SV)

All. Conceicao 4,5

TOP Milan: Maignan 7 – Nel primo gol è beffato da una deviazione di Emerson Royal. Forse nel secondo può fare qualcosa di più, ma stasera il francese è comunque protagonista di interventi decisivi. E’ lucido in scivolata, nel corso del primo tempo, a sbrogliare una situazione davvero complicata. Poi dice no al diagonale di Yildiz. Nella ripresa è provvidenziale su Weah e Koopmeiners.

FLOP Milan: Leao 4,5 – Sono davvero tanti i bocciati del Milan. Bennacer ed Emerson Royal sono ormai una costante. Anche per questo, la palma del peggiore decidiamo di darla a Rafa Leao. Nel corso del primo tempo ha la palla gol che può sbloccare nel match, nella ripresa sparisce totalmente dal campo. Vaga sul terreno di gioco senza trovare mai la posizione per far male alla Juve. Proprio nel finale si mette in mostra con un recupero, mostrando di non essere andato negli spogliatoi anzitempo.

Serie A, il tabellino di Juventus-Milan: Mbangula MVP, Emerson disastroso

JUVENTUS-MILAN 2-0

60′ Mbangula; 65′ Weah

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (83′ Fagioli); Yildiz (46′ Weah), Koopmeiners (75′ Douglas Luiz), Mbangula (90′ Adzic); Nico Gonzalez (83′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Savona. Allernatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (74′ Camarda), Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer (63′ Jimenez), Fofana; Musah, Reijnders (79′ Terracciano), Leao; Abraham (79′ Jovic). A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Bartesaghi, Zeroli, Omoregbe. Allenatore: Conceicao

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Bennacer (M), Emerson Royal (M)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 40.784