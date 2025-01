Napoli, ‘furto’ all’Atalanta per il dopo Kvaratskhelia: 30 milioni di euro

Napoli impegnato stasera nel big match con i bergamaschi, per il colpo di mercato in attacco sprint proprio sui nerazzurri

Sabato di campionato davvero molto interessante, con doppio big match che promette risposte fondamentali in termini di classifica. Allo Stadium, di fronte Juventus e Milan per le rispettive ambizioni di zona Champions, ma si tratta solo dell’antipasto. Poco più tardi, Atalanta e Napoli sono alla verifica delle loro credenziali scudetto. In una gara particolare, per gli azzurri, la prima dall’addio ufficiale di Khvicha Kvaratskhelia.

Nelle dichiarazioni della vigilia, Antonio Conte, tecnico dei partenopei, ha scelto il profilo basso. Ammettendo che sarà un Napoli diverso d’ora senza il georgiano e respingendo, per adesso, l’etichetta di sfida scudetto per il match del ‘Gewiss Stadium’. Ma è fuori discussione che quanto andrà in scena a Bergamo potrà dire molto sulle prospettive per l’immediato futuro e anche a medio termine. I padroni di casa vengono da tre pari consecutivi e se vogliono puntare in alto devono assolutamente vincere, gli ospiti hanno l’occasione per piazzare l’allungo e provare a rendere la contesa per il primato una questione a due con l’Inter.

All’andata, a novembre, al ‘Maradona’ i bergamaschi si imposero con un netto 3-0. Gli uomini di Gasperini naturalmente vogliono ripetersi, quelli di Conte scrivere un film completamente diverso. Intanto, la sfida si proietta anche sul mercato, con il Napoli che, proprio alla ricerca di un erede di Kvaratskhelia, prepara lo sgarbo ai nerazzurri.

Napoli, idea Cherki: superata l’Atalanta, i dettagli

Torna d’attualità per il nostro campionato il nome di Rayan Cherki. Autore di 5 gol e 8 assist in stagione con il Lione, il talentuoso esterno francese è stato spesso accostato ai nostri club, anche Juventus e Lazio.

Si sono fatti più insistenti negli ultimi giorni i sondaggi dell’Atalanta, che vuole approfittare del fatto che il giocatore sia in vendita. Ma secondo ‘Relevo’, in Spagna, Cherki sarebbe stato proposto anche al Napoli. Gli azzurri possono provarci, la valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro.