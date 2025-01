Esonero prima del match decisivo, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore

La società a sorpresa ha comunicato il cambio in panchina proprio prima della partita fondamentale: nominato un nuovo tecnico

Il match è di quelli da dentro o fuori, la necessità di vincere è impellente classifica alla mano. Non ci sono altri risultati possibili se si vogliono tenere vive le speranze di conservare la categoria.

La società ha però scelto un modo strano per vivere la vigilia di una partita decisiva: il cambio di allenatore è arrivato, infatti, a 24 ore dal fischio d’inizio. Ha del clamoroso quanto accaduto all’Union Clodiense, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica nel Girone A della Serie C. Appena una vittoria in campionato, risalente alla seconda giornata, contro la Triestina, poi otto pareggi e tredici sconfitte.

Il piatto piange per la formazione di patron Boscolo Bielo che lo scorso anno è riuscita a conquistare la promozione dalla Serie D al calcio professionistico. Ora l’obiettivo è conservare la categoria, ma per riuscirci servirà iniziare a fare punti, partendo proprio dalla partita di domenica contro il Lumezzane. Una partita che però non vedrà il tecnico Andreucci in panchina: l’allenatore della promozione è stato, infatti, stato esonerato dall’Union Clodiense a poche ore dal match.

Union Clodiense, esonerato Andreucci: scelto Tedino

Le voci si rincorrevano già in mattinata, poi è arrivato il comunicato ufficiale della società a far capire quel che era accaduto: “L’Union Clodiense comunica di aver sollevato Antonio Andreucci dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”.

Il club non ha mancato di ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto negli anni, “per la serietà, la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre dimostrati e che hanno caratterizzato tutte le stagioni sportive sotto la sua guida”. Oltre ad Andreucci, la società ha sollevato dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alessandro Ballarin.

Scelto anche il sostituto: si tratta di Bruno Tedino che torna quindi in panchina dopo la fine dell’esperienza al Trento. Per lui ci sarà da rimboccarsi le maniche per provare ad andare alla conquista della salvezza. Un obiettivo che, numeri alla mano, sarebbe una vera e propria impresa.