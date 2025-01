Dusan Vlahovic è osservato dall’Arsenal e abbiamo quindi voluto dedicare un focus alle 5 cessioni più care dalla Serie A alla Premier League

L’arrivo di Kolo Muani alla Juventus ha aperto le porte per una possibile cessione di Dusan Vlahovic. Non più utopistico pensare che l’attaccante serbo possa davvero lasciare i bianconeri e le voci di un addio si starebbero facendo sempre più insistenti già per questo mese di gennaio. Un eventuale colpo di scena che si unirebbe al quasi ufficiale addio di Khvicha Kvaratskhelia verso il PSG.

É l’Arsenal il club che ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic, anche e soprattutto per via dell’infortunio di Gabriel Jesus che ha messo fine alla sua stagione prima del previsto. Un eventuale trasferimento dell’attaccante della Juve sarebbe sicuramente caro, motivo per cui abbiamo deciso di fare un focus sulle 5 cessioni più costose dalla Serie A alla Premier League.

Alisson, un intoccabile per il Liverpool

Per tutte le cifre abbiamo fatto affidamento ai dati di Transfermarkt, così da avere un riferimento. All’interno di questo articolo troverete, dunque, i 5 nomi in ordine crescente di spesa effettuata. In quinta posizione troviamo Alisson, portiere del Liverpool che nell’estate del 2018 si è trasferito per 62 milioni di euro dalla Roma.

Una cifra pazzesca se si pensa che il protagonista è un portiere, tra l’altro uno dei due giocatori di questo elenco ancora presenti nel club che lo ha acquistato originariamente. Con i Reds, il brasiliano ha vinto 7 trofei, tra cui una Premier League e una Champions League e venendo scelto anche come miglior portiere alla sua prima stagione in Inghilterra.

Joao Cancelo, anni gloriosi al Manchester City

Per 65 milioni di euro, nella stagione 2019-2020, Joao Cancelo si è trasferito dalla Juventus al Manchester City. Un affare che ha dato enormi frutti al terzino, che ha conquistato ben 8 titoli con il club di Premier, tra cui una Champions League e 3 campionati. Il portoghese ha vissuto gli anni d’oro dei Citizens di Guardiola e il suo prime totale nella squadra inglese.

Ha poi deciso di vivere un’esperienza al Bayern Monaco e al Barcellona, prima di concludere la propria carriera in Arabia. Resta uno dei calciatori più forti nel suo ruolo negli ultimi anni e la cifra investita all’epoca è stata pienamente ripagata. La Juve non è più riuscita a trovare un giocatore del suo calibro in quella zona del campo.

Rasmus Hojlund, quando l’hype supera il valore

Con questo titolo non vogliamo affatto screditare un attaccante come Hojlund, ma ci pare evidente che i 73,9 milioni investiti lo scorso anno dal Manchester United per acquistare il giocatore siano stati eccessivi. Un lavoro clamoroso dell’Atalanta in fase di mercato, che ha saputo cedere il proprio centravanti, pagato un anno prima 20 milioni, dopo appena 34 partite e 10 gol.

In questa stagione, in un Manchester United sempre poco lineare, è a quota 7 reti in 24 gare (molte delle quali in Europa League), per un totale di 23 gol in 67 match giocati con i Red Devils. Non sono brutti numeri, sia chiaro, ma è evidente che intorno al danese si è generato un hype smisurato. Una “vittima” di un mercato dai prezzi sempre più folli e che lo ha caricato di aspettative gigantesche.

Paul Pogba, la cessione storica al Man United

Chi si dimentica di quell’estate del 2016, quando Paul Pogba ha scelto di salutare la Juventus per tornare al Manchester United che lo aveva regalato ai bianconeri. Una cessione che ha toccato la quota dei 105 milioni di euro, che per quel periodo (parliamo di appena 9 anni fa) è sembrata a tutti fuori da ogni schema. Quell’operazione ha fatto da spartiacque, insieme a quella di Gareth Bale, mostrando a tutti la direzione che stava prendendo il mercato.

Da allora è stato spesso necessario superare le 3 cifre per acquistare un giocatore top, ma sono numerosi i casi di grandi delusioni dopo anche solo un anno. L’esperienza di Pogba allo United si è infatti rivelata un enorme flop, con appena una Coppa di Lega e un’Europa League vinte. Un buco nell’acqua come la prima, con la differenza, in questa circostanza, di aver sborsato un patrimonio.

Romelu Lukaku, la scintilla mai scoccata col Chelsea

A proposito di ritorni. Esattamente come Pogba, anche Romelu Lukaku è stato ceduto dal Chelsea, ha fatto la differenza in Serie A, per poi tornare per cifre clamorose e deludere. Nel caso del belga, sono stati 113 i milioni di euro che i Blues hanno versato nelle casse dell’Inter per la stagione 2021/22, ritrovandosi però un calciatore completamente diverso da quello ammirato in nerazzurro.

La seconda esperienza di Big Rom al Chelsea è stata un disastro, con il club londinese che dopo una sola stagione lo ha riprestato all’Inter. Sono state appena 15 le reti segnate dall’attaccante in quell’annata, portando all’esasperazione dei tifosi. La cessione più costosa dalla Serie A alla Premier League si è rivelata fallimentare, un monito anche per l’Arsenal nel caso in cui voglia fare sul serio per Vlahovic.