Fanno sul serio per Vlahovic: addio alla Juve entro questa settimana

Tiene banco il futuro del centravanti serbo in casa bianconera: in arrivo l’offerta per la cessione dell’ex Fiorentina

Porte girevoli nell’attacco della Juventus. Thiago Motta già nelle prossime ore potrà disporre di una nuova punta, vista l’imminente ufficialità di Kolo Muani con il club bianconero.

Il nazionale francese arriva in prestito dal Paris Saint-Germain e andrà a rimpolpare un reparto che da inizio stagione ha potuto contare solo su Dusan Vlahovic, considerando il lungo infortunio di Milik che non è ancora tornato a disposizione di Motta. Kolo Muani domani sosterrà il primo allenamento con il gruppo e se tutto filerà per il verso giusto strapperà la sua prima convocazione in vista del big match di sabato all’Allianz Stadium contro il Milan. Attenzione però alla situazione di Vlahovic, al momento ai box per un problema muscolare e a rischio per l’anticipo di campionato con i rossoneri di Conceicao.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal rompe gli indugi: è il primo obiettivo di Arteta

Il futuro alla Juventus del centravanti serbo è sempre più nebuloso, con il rinnovo di contratto al momento lontano e che porterebbe a una separazione dalla ‘Vecchia Signora’.

Probabile un addio quindi a fine stagione, ma occhio in questa finestra di mercato alle sirene che arrivano dalla Premier League e nello specifico dall’Arsenal. L’ex bomber della Fiorentina rimane nei desideri del tecnico dei ‘Gunners’ Arteta, a caccia di un nuovo centravanti dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Gabriel Jesus. Il brasiliano resterà ai box per diversi mesi e tornerà in campo direttamente nella prossima stagione. Urge così un nuovo attaccante per l’Arsenal e, stando al portale ‘TeamTalk’, Vlahovic sarebbe il primo nome nella lista del sodalizio londinese.

I ‘Gunners’ entro questa settimana potrebbero bussare alla porta della Juventus e recapitare un’offerta importante sul tavolo della Continassa per il cartellino di Vlahovic, con la dirigenza bianconera che valuta almeno 40 milioni di euro il nazionale serbo. Il 24enne attaccante è in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’ e nella stagione in corso ha messo a referto 12 reti in tutte le competizioni.