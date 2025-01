Roma-Genoa, Vieira sul mercato: “È importante avere giocatori che hanno voglia di stare qui”

I rossoblù perdono appena la seconda partita in campionato dall’arrivo del francese: in conferenza le parole del tecnico

Il Genoa cade all’Olimpico per 3-1 contro una Roma concreta che fa valere la qualità maggiore grazie a Dybala, Angelino ed El Shaarawy che sono i migliori in campo. Per Vieira è la seconda sconfitta dopo quella col Napoli, ma la situazione in classifica resta buona.

Nel postpartita le parole del tecnico francese in conferenza stampa:

Sta inserendo molti giovani. “Hanno qualità e vanno fatti giocare, hanno voglia di portare avanti la squadra e dobbiamo dargli spazio. Oggi l’uscita di Bani è stata molto difficile per noi, era un giocatore importantissimo per noi e abbiamo perso dei riferimenti e di leadership. Spero non sia grave”.

Ha visto passi avanti nello sviluppo del gioco? “In alcuni momenti abbiamo giocato bene, credo che fosse importante avere personalità ed essere uniti. L’abbiamo fatto, era difficile controllare il gioco, loro sono molto tecnici. Nel primo tempo però non hanno creato tantissimo, poi abbiamo preso fiducia, fatto due-tre uscite interessanti ma stasera il livello era troppo alto”.

Gollini può partire, cosa si aspetta? Tante uscite? “Non c’è tempo di pensare a questo, solo penso alla prossima partita col Monza. Avrà giocatori che hanno voglia di giocare per questa società, il resto lo vedremo”.

Si è arrabbiato con Pinamonti. “Abbiamo avuto coraggio stasera, c’è stata una mancanza di comunicazione. Però fare una partita così come quella di stasera”.