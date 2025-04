Inter e Inzaghi ancora insieme: la scelta è presa

Ecco la scelta in merito al futuro del tecnico italiano: tra rinnovo e addio, la decisione sembra essere stata presa. Il punto della situazione

La stagione dell’Inter fino a questo momento è praticamente perfetta. I nerazzurri non sono riusciti ad alzare al cielo la Supercoppa Italiana, vinta dal Milan, ma al 14 aprile, contrariamente ai cugini, sono in corsa in tutte le competizione.

La squadra di Simone Inzaghi è così seriamente candidata a mettere a segno il triplete: gli attuali campioni d’Italia in carica, d’altronde, sono al primo posto in Serie A e sono ad un passo dalle semifinali di Champions League. Poi il prossimo 23 aprile, battendo i rossoneri, arriverebbe anche la finale di Coppa Italia.

Tutto praticamente perfetto grazie soprattutto a Inzaghi, che Beppe Marotta vuole blindare il prima possibile, con un nuovo contratto. L’attuale scade nel 2026 e l’idea è quella di allungare l’accordo almeno di un’altra stagione se non addirittura due.

Rinnovo Inzaghi: ecco la decisione

Ma se alla fine l’Inter non dovesse vincere nulla, Inzaghi sarebbe da confermare? Domanda che si è posto Luca Toni, facendo capire anche la risposta:

“L’Inter – afferma – è ormai la squadra più forte in Italia e in Europa secondo me è tra le prime cinque. Inzaghi si gioca tanto in questi due mesi, ma se dovesse andare male come fai a rinnovargli il contratto? Gli allenatori sono legati ai risultati: sei all’Inter e non puoi perdere tre finali“, ha affermato l’ex bomber ai microfoni di DAZN.

La domanda noi di Calciomercato.it, l’abbiamo posta, attraverso un sondaggio, agli utenti X di Calciomercato.it, che non hanno avuto molti dubbi: secondo il 64,9% dei votanti, infatti, il rinnovo di Simone Inzaghi dovrebbe arrivare a comunque. Fiducia totale, dunque, per l’ex Lazio, anche senza successi. Non la pensa così il 18,9% che allungherebbe l’accorso con la vittoria dello Scudetto. Solo il 2,7% lo farebbe con la Champions League. C’è, infine, un 13,5% che non vorrebbe il rinnovo del tecnico a prescindere dai risultati.