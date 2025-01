Frattesi non sta bene e divide all’Inter: “Non capisco perché non giochi titolare”

Il centrocampista non è al meglio della condizione e il suo futuro in nerazzurro continua a far discutere

L’Inter frena contro il Bologna e porta a casa solo un punto dal recupero di San Siro. Simone Inzaghi ha dovuto far fronte a diverse assenze tra difesa e centrocampo, pagando anche gli errori sottoporta nel finale del neo entrato Taremi.

Anche Davide Frattesi non è riuscito a cambiare marcia alla squadra campione d’Italia, che ha accusato in mediana le defezioni di due uomini chiave come Mkhitaryan e Calhanoglu. Asllani non è all’altezza del turco, mentre l’ex Sassuolo anche lui non è al meglio della condizione come svelato da Inzaghi nel post gara: “Ha un problemino che si sta trascinando e non poteva giocare dall’inizio“, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Frattesi non è nelle migliori condizioni e dopo gli ultimi accertamenti di giovedì è alle prese con un affaticamento muscolare, che andrà gestito in allenamento ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Frattesi al Napoli e i dubbi di Ferrara: “Ma siamo sicuri che giocherebbe?”

Il centrocampista della Nazionale Azzurra è quanto meno in dubbio per la sfida di domenica sera sempre a San Siro contro l’Empoli.

Inoltre tiene sempre banco il futuro all’Inter del giocatore, corteggiato dalla Roma e sul quale c’è l’interesse anche di Napoli e Juventus. A proposito di un ipotetico approdo di Frattesi alla corte di Conte, si è espresso Ciro Ferrara: “Sta trovando poco spazio all’Inter, ma voi siete sicuri che giocherebbe nel Napoli? Io non lo so…“, ha chiosato l’ex difensore anche ai microfoni dell’inviato di Calciomercato.it a margine della presentazione dell’album Panini.

La situazione di Frattesi è stata analizzata anche da Fabio Capello, il quale è di parere diametralmente opposto rispetto a Ferrara: “Non capisco come non possa giocare nell’Inter. È uno che cambia il ritmo, che fa spesso gol, che è titolare in Nazionale: io gli avrei dato un po’ più di fiducia – le parole dell’allenatore di Pieris alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Per me uno così può decisamente partire dall’inizio anche in questa squadra”.