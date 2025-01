Inzaghi apre al mercato: “Ne parliamo con la società. Frattesi ha un problemino”

L’Inter frena e non va oltre il pareggio contro il Bologna: l’analisi dell’allenatore nerazzurro in conferenxza stampa

Simone Inzaghi è furioso alla fine di Inter-Bologna, con l’Inter costretta a frenare nel recupero di campionato pareggiato davanti al pubblico amico di San Siro.

L’allenatore nerazzurro mostra tutta la sua amarezza a fine gara davanti ai microfoni: “Non siamo per niente contenti, anche se non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Affrontavamo un avversario di valore perché il Bologna è una squadra organizzata e ha fatto un’ottima gara”, sottolinea Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico di casa si sofferma poi sul momento di tensione in campo: “Con Italiano non è successo nulla, c’è un grande rapporto e rispetto. C’è stato un po’ di nervosismo alla fine, sono corso verso l’arbitro perché avevo paura che i miei giocatori potessero incappare in quale squalifica”.

🗣️ #InterBologna – #Inzaghi in conferenza: “Non siamo per niente contenti. Con #Italiano non è successo nulla, c’è grande rispetto. L’arbitro? Avete visto voi che tipo di partita è stata, sono stato l’unico ammonito: però meglio io, che qualche mio giocatore” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/hNJAwADht2 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 15, 2025

Inzaghi non è evidentemente soddisfatto dell’arbitraggio: “Avete visto voi che tipo di partita è stata… Sono stato l’unico ammonito: però meglio io, che qualche mio giocatore“.

Inter, Inzaghi tra mercato e Frattesi: “La dirigenza monitora sempre tutto”

L’allenatore dell’Inter prosegue non chiude le porte a possibili innesti sul mercato: “Con la dirigenza ne parliamo, sono sempre attenti e monitorano tutto. Abbiamo delle linee guida da seguire, negli ultimi mesi abbiamo avuto dei problemi a livello di infortuni che non ci hanno permesso di ruotare la rosa come volevamo. Prima in difesa e adesso in mezzo, dove anche Frattesi ha avuto un problemino che si sta trascinando e non quindi è al meglio”.

Infine su Taremi, che ha sprecato il match point subentrando dalla panchina: “È entrato bene, si è creato queste due occasioni che potevano essere finalizzare meglio. Però deve andare a casa tranquillo perché sta lavorando nel modo giusto”, conclude Inzaghi.