Inzaghi è furibondo e sarà squalificato: cos’è successo con l’arbitro

Esplode la rabbia dell’allenatore nerazzurro nel match di San Siro pareggiato contro il Bologna

Simone Inzaghi furibondo a fine partita e perennemente agitato durante tutti i 95 minuti di gioco del recupero pareggiato contro il Bologna.

A fare arrabbiare l’allenatore piacentino, oltre al risultato, anche le decisioni arbitrali e la gestione della partita da parte dell’arbitro Pairetto. Inzaghi è esploso a bordocampo dopo un fischio nel recupero sull’ultima azione dei padroni di casa, prima di ritrovare la calma e dirigersi verso il direttore di gara al termine del match per chiedere spiegazioni. Il tecnico nerazzurro ha calmato anche i suoi giocatori e in precedenza era stato anche ammonito da Pairetto per proteste: essendo in diffida, sarà squalificato e non potrà sedere in panchina nella prossima sfidain programma sempre al Meazza contro l’Empoli.

Oltre alla direzione di Pairetto, anche la prestazione dei suoi ragazzi non ha soddisfatto Inzaghi. L’allenatore piacentino si è più volte arrabbiato con la squadra, come successo specialmente nella ripresa sul 2-2 di Holm, che non ha permesso alla fine all’Inter di conquistare i tre punti e avvicinarsi alla capolista Napoli.