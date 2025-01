Cambiaso stravolge il mercato Juve: deciso il doppio colpo

Il jolly potrebbe trasferirsi al Manchester City in questa sessione di calciomercato. Scelti i due arrivi in caso di cessione del classe 2000

Cambiaso al Manchester City adesso stravolgerebbe il calciomercato della Juventus. In positivo? Questo, eventualmente, lo direbbe il campo. Certo è che con i soldi della cessione del jolly agli scatenati ‘Citizens’, Cristiano Giuntoli avrebbe la possibilità di fare un po’ quello che vuole in questa sessione estiva, anche se i tempi sarebbero davvero molto ristretti.

Doppio colpo Juve con la cessione di Cambiaso

Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “Come dovrebbero reinvestire i soldi i bianconeri” in caso di addio di Cambiaso. L’opzione che ha preso meno voti, un misero 6,3%, è stata “un difensore e un mediano”. La seconda “due difensori”, che ha conquistato il 31,3%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

L’addio di #Cambiaso stravolge le strategie di mercato della #Juventus. Come dovrebbero reinvestire i soldi i bianconeri❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 17, 2025

Il sondaggio è stato vinto dal doppio colpo “un centrale e un terzino”, opzione che ha in pratica preso il doppio dei voti (62,5%) della seconda. Con un terzino, probabilmente, i tifosi della Juve fanno riferimento nello specifico a un sostituto dello stesso Cambiaso. Anche se Giuntoli ha già preso un laterale, ovvero il portoghese Alberto Costa arrivato dal Vitoria Guimaraes e senz’altro tutto da scoprire e verificare in Serie A.

Cambiaso al Manchester City: il punto di Calciomercato.it

Come raccolto da Calciomercato.it e pubblicato giovedì alle 18, “per la dirigenza bianconera Cambiaso non è in vendita in questa sessione di gennaio. Tuttavia la volontà del City di chiudere l’affare potrebbe cambiare le carte in tavola”.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la Juventus valuta Cambiaso “almeno 60 milioni di euro”. Il club dello sceicco Mansur è “intenzionato ad accontentare i bianconeri mettendo sul tavolo un’offerta irrinunciabile”. Pep Guardiola ha già il sì del calciatore, del resto il passaggio ai ‘Citizens’, grandi protagonisti di mercato invernale, è una “occasione troppo ghiotta per un ulteriore salto di qualità”. L’ex Bologna “spinge per la destinazione inglese già in questa sessione”.