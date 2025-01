Kvaratskhelia, addio Napoli: programmata la partenza per Parigi

L’attaccante esterno georgiano è pronto a raggiungere il Psg. L’avventura in azzurro si chiude ufficialmente oggi

L’avventura di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli termina il 16 gennaio, 930 giorni dopo il tesseramento in azzurro. Arrivato da semi-sconosciuto, l’erede di Messi per i georgiani, Zizì per De Laurentiis. Va via come uomo scudettato, probabilmente il calciatore che ha ricordato di più Diego Armando Maradona nella mente dei napoletani.

Arrivò in un momento complesso, di rifondazione, con l’addio del capitano Lorenzo Insigne. Giuntoli acquistò il suo cartellino per circa 10 milioni di euro, approfittando del suo passaggio dal Rubin Kazan al Dinamo Batumi, per via della guerra tra Ucraina e Russia. Una coincidenza colta al volo dal club azzurro.

Questa sera, dopo aver formalizzato l’accordo tra il Napoli e il PSG, Kvaratskhelia lascia la città che l’ha coccolato per due anni e mezzo. Programmato il volo per Parigi, da Napoli. Ha condiviso sui propri canali il video saluto, con un semplice “Grazie Napoli”. Tra le immagini che scorrono c’è tutto, dall’esordio in azzurro alle emozioni vissute allo stadio Maradona: “Napoli è una città che vive di calcio e io sono felice di aver fatto parte di questa storia”

Kvara dice addio alla Serie A, ora l’avventura in Ligue 1

Il futuro di Kvaratskhelia si dipinge a tinte blu e si ricopre d’oro. Il suo passaggio al PSG è praticamente formalizzato, manca solo l’annuncio delle società.

Al calciatore andrà un contratto di cinque anni per 8,5 milioni netti a stagione , come raccontato qui su Calciomercato.it; al Napoli andranno circa 75 milioni di euro.

Khvicha lascia una piazza divisa a metà, tra chi è deluso del suo addio a campionato in corso, con il Napoli primo in classifica, e chi lo giustifica per lo stipendio che andrà a percepire. Va ricordato che in questi due anni e mezzo, il club azzurro e l’entourage hanno provato a trovare un’intesa per rinnovare il contratto del georgiano. De Laurentiis si è spinto fino ad un contratto da sei milioni di euro a stagione, ma l’interesse del PSG premeva dalla scorsa estate e nulla ha fatto vacillare Kvaratskhelia e i suoi agenti. Il Parco dei Principi lo aspetta.