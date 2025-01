Douglas Luiz al posto di Frattesi: hanno scelto il brasiliano

Per il centrocampista della Juventus si è aperta una pista che lo riporterebbe in Premier escludendo così il giocatore dell’Inter

Il mercato di gennaio sta pian piano decollando in Serie A. Merito soprattutto della Juventus, che nelle ultime ore ha acquistato Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e ha preso in prestito dal PSG Randal Kolo Muani andando a coprire due falle importanti in questo momento nella rosa bianconera. Ma ovviamente non è finita, perché Giuntoli dovrà regalare al suo allenatore almeno un difensore centrale e in questo senso la ricerca è ancora in corso.

Araujo è lontano così come Antonio Silva, anche se per motivi diversi, pure se la Juve ci sta provando ancora. Hancko è complicato a gennaio, più probabile che arrivi in estate come già programmato. E in Francia rilanciano la candidatura di Axel Disasi in uscita dal Chelsea. In tutto questo un ruolo importante può giocarlo il mercato in uscita, che può riservare sorprese in positivo. L’agente di Dusan Vlahovic è arrivato a Torino, su di lui c’è l’Arsenal e con una buona offerta la Juve lo lascerà andare senza fare grandi problemi, liberandosi di un ingaggio altissimo. C’è poi ancora l’addio di Danilo da formalizzare, poi a centrocampo Nicolò Fagioli è ormai ai margini e alla ricerca di una squadra che punti su di lui.

Ma soprattutto che accontenti i bianconeri, non semplice visto che la richiesta non è bassa. Una variabile aggiuntiva può essere quella di Douglas Luiz, che ha trovato grosse difficoltà a Torino e da qualche settimana è al centro di voci che vogliono un suo immediato rientro in Premier League. In particolare al Tottenham, che ci starebbe pensando con l’avallo di diverse componenti.

Il Tottenham su Douglas Luiz: il brasiliano esclude Frattesi

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno in Inghilterra già in questa sessione invernale di Douglas Luiz, protagonista di una prima parte di stagione decisamente negativa con la maglia della Juventus. Soprattutto considerando la cifra spesa in estate per acquistarlo. Gli Spurs non stanno vivendo un bel momento, anzi sono precipitati e sono reduci pure dalla sconfitta contro l’Arsenal nel North London Derby. Il brasiliano, dicono in Inghilterra, potrebbe considerare di tornare appunto in Premier.

Intanto John Wenham, direttore di Lilywhite Rose, blog dedicato al Tottenham ha promosso l’eventuale colpo Luiz: “Ci migliorerebbe all’istante. È molto meglio di altri come Bissouma, per esempio. Luiz è un giocatore collaudato per Premier League. È anche bravo a tirare i calci piazzati, ha leadership. Se mi chiedessi chi deve diventare l’obiettivo numero uno questo mese, sarebbe Luiz. Era il miglior giocatore dell’Aston Villa, non c’è dubbio”. Il Tottenham in questi giorni ha messo pure gli occhi su Davide Frattesi, in uscita dall’Inter con una offerta ritenuta all’altezza da Marotta. Il centrocampista romano piace a tanti, dalla Roma e il Napoli fino alla Premier League, dove appunto gli Spurs sembrano più attenti. Ma con la pista Douglas Luiz, ovviamente, l’arrivo di Frattesi sarebbe oviamente da escludere.