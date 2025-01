“La pazienza è finita”: li cacciano via dall’Inter

La sfida contro il Bologna si sta rivelando più difficile del previsto e due nerazzurri vengono presi di mira: bocciatura netta

Finito il primo tempo di Inter-Bologna: nel recupero della 19esima giornata di Serie A, i nerazzurri sono andati sotto con una rete di Castro ed hanno trovato dopo pochi minuti il pareggio con Dumfries, bravo a fiondarsi sulla respinta di Skorupski sulla conclusione di Thuram, per poi passare in vantaggio con Lautaro Martinez.

Un’Inter particolarmente incerottata, soprattutto a centrocampo dove Inzaghi ha dovuto rinunciare a Calhanoglu e Mkhitaryan. Per sostituirli l’allenatore nerazzurro ha scelto Asllani e Zielinski, ma i due non sembrano essere in grande serata.

Numerosi i tifosi che hanno criticato la prestazione dei due centrocampisti, arrivando a chiedersi perché stessero giocando loro.

Inter-Bologna, Asllani e Zielinski sotto accusa

Sono tanti i tweet che prendono di mira sia l’albanese che il polacco per quanto fatto vedere in campo nel primo tempo.

verticalizza più sommer che asllani e zielinski insieme — matteooo🦎 (@ludissimo_) January 15, 2025

Italiano ha fatto bene a schierare Asllani e Zielinski a CC con Freuler e Moro.#InterBologna — Giuseppe (quello di prima, ti ricordi?) (@OpenGDB) January 15, 2025

Zielinski e Asllani male male per ora… — Stermy ⭐️⭐️ (@stermy84) January 15, 2025

Asllani e Zielinski direi molto bene finora sopratutto a perdere palla. — Deliux 🦢 “Er Bandana” (@deliux9) January 15, 2025

Zielinski ed Asllani insieme non ne fanno uno buono. — SpazzaNueve⭐️⭐️ (@diegonoisevic) January 15, 2025

Il centrocampo con Zielinski e Asllani è terrificante. Mamma mia. — L. (@LPavardinho) January 15, 2025

San Siro ha già iniziato a rumoreggiare ogni volta che tocca palla Asllani

La pazienza è finita — ‏ّ (@ElPrincipe22__) January 15, 2025

Inzaghi comincia proprio a starmi sugli zebedei, ma cosa gli ha fatto Frattesi? Gli ha messo un dito in un occhio? #InterBologna — Burgo (@Burgomastro) January 15, 2025

Tra i messaggi pubblicati su X non manca chi si è domandato per quale motivo Frattesi non fosse stato schierato titolare al posto di uno dei due: “Cosa gli ha fatto a Inzaghi?” la domanda di un utente.