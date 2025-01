La Juve lo riporta a Torino: ritorno di fiamma per la difesa

Il club bianconero è chiamato a muoversi per mettere le mani su un nuovo difensore. L’ultima idea può portare in Inghilterra

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi agli acquisti di Alberto Costa e Randal Kolo Muani. L’obiettivo principale dei bianconeri è sempre stato il difensore centrale.

Un colpo resosi necessario per via del grave infortunio, che ha privato Thiago Motta di Bremer. La caccia al nuovo colpo però non sta andando come si sperava: le difficoltà sono diverse e nelle ultime ore è arrivato la brusca frenata per Ronald Araujo, che appariva il predistano a raccogliere l’eredità del centrale brasiliano. Il Barcellona ha alzato il muro, con la Juve chiamata adesso a guardare, inevitabilmente, altrove. E’ tornato così di moda il nome di Fikayo Tomori, nonostante il desiderio di Conceicao di puntarci. Servono però almeno 30 milioni di euro. Ecco inoltre l’idea Danso del Lens, che in estate è stato ad un passo dalla Roma.Ma attenzione ad un’altra possibilità, che sta circolando nei corridoi del calciomercato, e che porta ad una vecchia conoscenza del mondo bianconero.

Calciomercato Juventus, riecco l’idea de Ligt

Stiamo facendo riferimento a Matthijs de Ligt, oggi al Manchester United. Secondo quanto affermato dal giornalista Momblano, il difensore olandese sarebbe entusiasta di far ritorno alla Juventus.

Ci sarebbe già stato un contatto fresco tra le parti, che potrebbe portare a degli sviluppi a breve. Il club bianconero torna così a guarda a Manchester, sponda United, dove i giocatori che piacciono sono davvero diversi. L’interesse per Joshua Zirkzee non è certo scemato, ma la decisione dei Red Devils di non cederlo in prestito ha spinto Giuntoli a chiudere per Kolo Muani. L’olandese, però, è il nome in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta e potrebbe tornare di moda, con l’addio di Dusan Vlahovic. Resta in orbita Juventus, inoltre, anche Marcus Rashford. L’inglese non è stato mai considerato una prima scelta. Lo è, invece, per il Milan che vorrebbe prenderlo in prestito.