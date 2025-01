Juventus, via libera alla cessione di Vlahovic: prezzo deciso

L’attaccante serbo può lasciare i bianconeri già quest’interno: il club non chiude e il prezzo è già stato stabilito

Fuori anche contro l’Atalanta. Era un semplice affaticamento muscolare, ma Dusan Vlahovic non vede il campo ormai da due settimane. L’ultima partita risale al 3 gennaio, Supercoppa contro il Milan: poco più di un’ora senza incidere particolarmente.

Poi lo stop al rientro in Italia, l’assenza nel derby ed ora quella contro la formazione di Gasperini. Il tutto mentre impazzano le voci sul suo futuro. Vlahovic lontano dalla Juventus la prossima estate è una ipotesi altamente probabile, che l’addio possa essere anticipato già a gennaio non può essere escluso.

Giuntoli è alla ricerca di un attaccante, con Kolo Muani in cima alla lista dei candidati. Ma l’addio del serbo aprirebbe la porta ad un secondo colpo in avanti, per evitare che poi si ripeta la situazione vissuta dal numero 9 bianconero in questi mesi, costretto agli straordinari per la perdurante assenza di Milik. Intanto però l’idea Vlahovic è tornata prepotente per l’Arsenal. I Gunners devono fare i conti con l’infortunio al ginocchio rimediato da Gabriel Jesus contro il Manchester United in coppa e le sensazioni sono negative.

Si parla di stagione finita con Arteta che vorrebbe quindi trovare un bomber per sistemare la questione. Vlahovic può essere il nome giusto ed ora c’è anche il prezzo.

Calciomercato Juve, Vlahovic all’Arsenal: il prezzo giusto

Proprio per l’infortunio di Gabriel Jesus, la pista Arsenal per Vlahovic è nuovamente diventata calda e Calciomercato.it ha chiesto sul proprio profilo X quale dovrebbe essere la risposta della Juventus all’eventuale assalto Gunners per gennaio.

Niente barricate, ma addio possibile per una cifra tra i 40 e i 50 milioni: una risposta data dal 41,7% dei votanti. Subito dietro un addio per più di 50 milioni, preferenza del 40% degli utenti che ha risposto al sondaggio. In pochi suggeriscono di provare ad inserire Calafiori nella trattativa (8,3%), mentre soltanto il 10% vorrebbe che la Juve tenesse l’attaccante fino al termine della stagione.

Bisognerà dunque vedere quel che accadrà: se l’Arsenal proverà davvero a prendere Vlahovic a gennaio e se la Juve darà il via libera alla sua cessione.