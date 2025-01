Inzaghi frecciata all’arbitro: “È successo stasera e in Supercoppa”

Il tecnico nerazzurro ha commentato il pareggio contro il Bologna e si è soffermato sulle decisioni arbitrali

Solo un pareggio per l’Inter che non va oltre il 2-2 contro il Bologna. Al termine del match, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi a ‘DAZN’.

“Complimenti al Bologna, la squadra ha fatto un’ottima gara. Venivamo da un tour de force, ma i ragazzi sono stati bene in campo, hanno lottato, hanno creato tante occasioni e concesso il giusto. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il 3-2, la squadra ha fatto quella che doveva fare. C’è rammarico per non aver centrato i tre punti, ma va rispettato l’avversario”.

PAREGGIO CI PUÒ STARE – “Sì, però abbiamo un po’ di amaro in bocca. C’erano situazioni in cui potevamo fare il 3-2. Abbiamo fatto una partita molto dispendiosa, abbiamo fatto due ottimi gol e creato situazioni in cui potevamo fare meglio”.

RAMMARICO – “Il secondo gol lo abbiamo preso da una rimessa, c’è stata una deviazione. Sono stati due gol in cui potevamo difendere meglio. Volevamo i tre punti, ma c’è grande rispetto per l’avversario”.

LOTTA SCUDETTO – “Pareggio può dar fiducia agli avversari? Non lo so, guardiamo a noi. Venivamo da sei vittorie consecutive in classifica, abbiamo pareggiato. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosina in più perché ci sono problemi con le rotazioni, con il calendario. Tutte le partite saranno difficilissime”.

TENSIONE CON PAIRETTO – “Non c’è nessun problema. I ragazzi erano un po’ agitati e non volevo che succedesse qualcos’altro e alla fine qualcuno esagerasse con le proteste. Gli arbitri possono sbagliare come accaduto stasera, come accaduto in Supercoppa, ma c’è la massima stima. Non volevo che i ragazzi potessero protestare, volevo che mantenessero la calma perché gli arbitri possono sbagliare”.