Yildiz inventa, ma scatta l’allarme: le condizioni del dieci bianconero

Il fantasista turco, tra i protagonisti del match tra Atalanta e Juventus, ha rimediato un colpo nel corso della prima parte di gara

Una buona Juventus dopo i primi 45 minuti di gioco contro l’Atalanta al ‘Gewiss Stadium’, con i bianconeri più volte pericolosi e che hanno sbattuto contro i riflessi del sempre attento Carnesecchi.

L’ex e fischiatissimo Koopmeiners, malgrado un’occasione nel finale, ancora una volta non riesce a incidere, così a prendersi la ‘Vecchia Signora’ sulle spalle è il solito Kenan Yildiz, protagonista sabato nel derby contro il Torino. Il fantasista turco è una vera spina nel fianco per la difesa orobica e detta le giocate per i compagni sulla trequarti avversaria: da una sua azione personale nasce ad esempio la chance per Nico Gonzalez, che calcia di poco a lato. Nel recupero è lo stesso numero 10 a provarci in acrobazia, ma la sfera si impenna ed esce a lato dai pali difesi da Carnesecchi.

Yildiz, inoltre, per qualche minuto ha fatto tremare i tifosi della Juve e la panchina bianconera, dove questa sera siede il vice Hugeux vista la squalifica di Thiago Motta, che sta seguendo il match all’interno di un box in tribuna. Il turco classe 2005 ha preso un colpo al piede sinistro, probabilmente la caviglia, toccandosi per qualche istante la gamba. Allarme però che sembra rientrato, con Yildiz regolarmente in campo al rientro delle squadre per il secondo tempo del recupero del ‘Gewiss Stadium’.