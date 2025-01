Schiaffo al quarto uomo nel parapiglia finale, UFFICIALE: squalificato 5 giornate

Il comportamento del calciatore costa caro e porta ad una pesante squalifica: dovrà restare fermo per diversi match

Mano pesante del giudice sportivo per il comportamento avuto dal calciatore quando era in panchina: cinque giornate di squalifica la sanzione ritenuta idonea per quanto avvenuto negli ultimi partiti del match dello scorso fine settimana.

Il campionato è quello di Serie B, la partita è Salernitana-Sassuolo, match che ha visto gli ospiti imporsi per 2-1 con le reti di Russo e Muharemovic per i neroverdi e Cerri che ad inizio ripresa ha accorciato le distanze. Nel finale di gara però è accaduto l’episodio che ha spinto il giudice sportivo ad usare il pugno duro: Andres Tello, centrocampista colombiano della formazione di casa, è stato espulso dopo aver schiaffeggiato la mano del quarto uomo.

Come si legge nel comunicato del giudice sportivo, il calciatore – che si trovava in panchina – ha “al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale”. Inoltre, dopo essere stato espulso ha anche applaudito ironicamente in direzione dell’arbitro.

Serie B, stangata per Tello: gli squalificati

Così per Tello è arrivata la squalifica per cinque turni con la Salernitana che paga le intemperanze anche del proprio team manager Salvatore Avallone, squalificato per un turno “per avere, al 27° del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa”, infrazione per la quale è recidivo.

I granata fanno i conti dunque con il pugno duro del giudice sportivo e Breda, che contro il Sassuolo ha debuttato in panchina, dovrà fare a meno del colombiano per cinque partite. Due giornate di stop, invece, per Moncini del Brescia che ha “rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose”.

Inoltre Nove giocatori per un turno: Cassata (Spezia), Gerbo (Juve Stabia), Lucchesi (Reggiana), Borrelli (Brescia), Di Serio (Spezia), Juric (Brescia), Kouan (Cosenza), Kourfalidis (Cosenza) e Wisniewski (Spezia). Stop di due turni per Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, e di uno per Viali (Reggiana).