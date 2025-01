Il Milan la ribalta di nuovo: prima vittoria in Serie A di Conceicao

Il Como passa avanti con Diao, poi ci pensano Theo Hernandez e Leao. I rossoneri salgono a 31 in classifica, a -2 dalla Juve impegnata fra poco in casa dell’Atalanta e avversaria sabato

Il Milan espugna il ‘Sinigallia’ prendendosi tre punti preziosi per la corsa Champions, nel recupero della 19esima giornata. Si tratta del primo successo di Conceicao in Serie A, sulla panchina rossonera, dopo il pari col Cagliari di sabato scorso.

In casa del Como i rossoneri mostrano nuovamente tutti i difetti che ormai conosciamo e che il tecnico portoghese non è ancora riuscito a correggere. D’altronde è arrivato l’altro ieri… Al ventesimo minuto Morata si becca un giallo pesantissimo: era diffidato e quindi salterà il big match contro l’ex Juventus, ora a -2 (ma i bianconeri devono ancora giocare con l’Atalanta) e avversaria sabato prossimo all’Allianz Stadium.

Lo spagnolo uscirà poi all’intervallo, a vantaggio di Abraham che a un quarto d’ora dal termine risulterà decisivo con un’imbeccata deliziosa per Leao. Scavetto del portoghese e rimonta completata in soli sei minuti. Il via lo ha dato Theo Hernandez, che con una conclusione un po’ strozzata trova in controtempo Butez.

Il Como stava viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, dopo l’1-0 firmato al 60′ dal neo arrivato Diao. Un bel gol, con il tiro che però va a finire nell’angolino coperto da Maignan. Sembrava il preludio a un’altra serata amara per il Milan, che invece ha saputo rispondere di carattere e con i suoi giocatori più importanti ribaltando il match come in Supercoppa. Un bel segnale per Conceicao, ma adesso serve continuità.

Tabellino Como-Milan 1-2

MARCATORI: 60′ Diao, 70′ Theo Hernandez, 76′ Leao

Verso Juventus-Milan, Conceicao non avrà Morata: a rischio anche Pulisic e Thiaw

Niente sfida all’ex per Morata. Uscito all’intervallo, lo spagnolo non ci sarà contro la Juve visto il giallo (era in diffida) preso a metà del primo tempo della gara contro l’undici di Fabregas.

A rischio per Torino anche altri due titolarissimi della formazione rossonera, Pulisic e Thiaw. Sia l’americano che il tedesco sono stati tolti per problemi di natura muscolare. Da valutare entrambi.