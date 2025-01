Doppio colpo della Juve, Giuntoli conferma: “Siamo ai dettagli”

Il Football director bianconero ha parlato prima del big match contro l’Atalanta, recupero della diciannovesima giornata di Serie A

“Quello che è possibile fare a gennaio, un mese complicato, lo faremo”. Così Giuntoli interpellato sul mercato Juve a ‘Dazn’ prima del big match con l’Atalanta valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A. “Siamo tutti arrabbiati per questi tanti pareggi – ha aggiunto il Football director bianconero parlando del momento negativo della squadra – l’obiettivo è arrivare alla vittoria e fare molto di più”.

Juventus, Alberto Costa e Kolo Muani i primi affari di gennaio

Tornando al calciomercato, Giuntoli conferma in ‘giuntolese’ l’acquisto di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes: “Siamo ai dettagli – il portoghese arriverà stanotte a Torino, ndr – Per gli altri acquisti, stiamo sicuramente seguendo calciatori di livello”. Il secondo colpo bianconero è Kolo Muani, che pochi minuti fa ha detto sì.

🚨 C’è il sì di #KoloMuani alla #Juventus: l’attaccante francese arriva in prestito dal #PSG fino a giugno, fissate nei prossimi giorni visite e firma. Secondo colpo bianconero dopo #AlbertoCosta 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 14, 2025

Atalanta-Juventus, Giuntoli: “I tre infortuni ci hanno condizionato nelle rotazioni”

“Abbiamo passato un periodo lungo con tre infortuni che ci hanno condizionato nelle rotazioni – ha sottolineato Giuntoli – Stiamo investendo molto tempo per dare al mister giocatori di qualità, speriamo possano darci una grande mano”.

Juventus, ora sprint per il centrale. Giuntoli: “Pronti a investimenti di qualità”

Dopo Costa e Muani, la Juventus accelererà fronte difensore centrale. In teoria era la priorità, ma i bianconeri hanno trovato vari ostacoli. In primis per Antonio Silva e Hancko, poi per Araujo e infine di nuovo per Silva, con il Benfica che ha fatto di nuovo muro.

“C’è la volontà di fare un investimento importante in difesa? La Juve vuole sicuramente aumentare la qualità e la quantità dei calciatori – ha risposto Giuntoli a ‘Sky Sport’ – Siamo pronti a fare degli inserimenti di qualità, vedremo poi le situazioni che ci verranno incontro. Ancora non c’è niente di definito con nessuno, tuttavia siamo fiduciosi di dare a breve al mister qualche calciatore valido”.