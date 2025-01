DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus | Formazioni UFFICIALI! LIVE

Secondo recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A: attesissimo big match tra l’Atalanta e la Juventus

Dopo le partite giocate per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si recuperano le gare non disputate, e valide per il diciannovesimo turno, a causa degli impegni nella Supercoppa Italiana: dopo Como-Milan, è il turno di Atalanta-Juventus.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo lo scialbo 0-0 contro l’Udinese di Kosta Runjaic del turno precedente, collezionando così il secondo pareggio consecutivo dopo quello esterno contro la Lazio di Marco Baroni. Adesso la vetta della classifica, occupata dal Napoli di Antonio Conte, è distante cinque lunghezze. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Thiago Motta hanno conquistato dodicesimo pareggio in campionato, quarto nelle ultime cinque giornate, nel derby della Mole contro il Torino di Paolo Vanoli. La distanza tra le due squadre in campo è di nove punti, mentre il quarto posto, ultimo utile per accaparrarsi un posto nella prossima edizione della Champions League è a tre lunghezze. Serata speciale per l’ex Teun Koopmeiners, trasferitosi nell’estate scorsa dai nerazzurri ai bianconeri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna** 29; ; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Daniele Doveri (Sezione Roma)

PROSSIMI IMPEGNI

Juventus-Milan, 18 gennaio 2025 ore 18

Atalanta-Napoli, 18 gennaio 2025 ore 20.45