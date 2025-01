Da Zalewski a Rensch, come cambia la Roma sulle fasce | CM.IT

I giallorossi vogliono almeno un rinforzo sugli esterni e sta lavorando sul giocatore dell’Ajax che è in scadenza di contratto

La Roma si rifà il look sulle fasce. Sono infatti confermati i contatti per Rensch, terzino destro dell’Ajax, che già da tempo ha dato la sua disponibilità ai giallorossi. Era lo scorso novembre, quando il club capitolino attraverso un intermediario aveva iniziato ad approfondire la pista del ragazzo dell’Ajax, in scadenza a giugno e destinato quindi a cambiare presto maglia. La volontà della società di Trigoria – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – quindi non cambia: provare, anche tramite l’inserimento di un altro giocatore, ad anticipare già a gennaio l’arrivo del classe 2003.

Non solo entrate però. In uscita, come anticipato, si segnalano nuovi colloqui per Zalewski all’OM. Il terzino polacco è molto stimato dal tecnico De Zerbi che lo ha chiesto già nei mesi scorsi espressamente alla sua società. Va però studiata la formula: Zalewski è in scadenza a giugno, e per non perderlo definitivamente il club giallorosso dovrebbe prima rinnovargli il contratto. Ma questa del prolungamento ponte non è l’unica ipotesi sul tavolo. Capitolo Hummels, anche lui in scadenza: nell’accordo non c’è nessuna clausola per il rinnovo automatico, ma nelle prossime settimane le parti si siederanno intorno a un tavolo per parlare del suo futuro e di un prolungamento.