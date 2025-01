Clamoroso, mercato bloccato fino al 2026: la decisione della Fifa e la via d’uscita

La Fifa ha notificato al club italiano un divieto di operare in entrata sul mercato per ben tre sessioni, ma c’è già la soluzione immediata

La Serie A alle prese con il mercato di gennaio che non ha ancora riservato grandi botti per nessuna delle big che hanno bisogno di rinforzi immediati. Il Milan aveva liberato la casella di Okafor, che però è destinato a tornare indietro dal momento che il Lipsia ha fatto saltare il trasferimento per via delle visite mediche ritenute non convincenti.

Di colpi di scena però ne arrivano anche dalle altre categorie del calcio italiano. In questo caso protagonista è il Benevento, club di Serie C attualmente secondo in classifica nel girone C a un punto dalla capolista Monopoli ma con una partita ancora da recuperare. Quindi assolutamente più che in corsa per la promozione in B. Dalla Fifa, però, è appena arrivato un ‘ban’ al mercato in entrata dei campani per ben tre sessioni di mercato. Quindi, in sostanza, fino al 2026. Anche se la situazione può rientrare praticamente subito. Il provvedimento notificato e ufficializzato nella giornata di ieri ha effetto a partire proprio da ieri lunedì 13 gennaio ed è relativo all’ingaggio e il tesseramento del polacco Krzysztof Kubica nell’agosto 2022 per 1,2 milioni di euro.

Un affare che però non si è rivelato per niente tale, visto che ha collezionato solo 26 presenze con 1 gol con la maglia del Benevento, che lo ha spedito in prestito al Motor Lublin, in Polonia, la scorsa estate. Pochi giorni fa ha invece rescisso il contratto con la Strega chiudendo una vicenda burrascosa a livello burocratico. La causa è il ricorso inoltrato dall’agente coinvolto nell’operazione.

Benevento, mercato bloccato dalla Fifa fino al 2026. Ma verrà annullato subito

Il Benevento ha dovuto quindi fare i conti con il ricorso avviato da un agente coinvolto nell’operazione che ha portato il centrocampista polacco classe 2000 Kubica dal Gornik Zabrze nell’estate 2022. La Fifa ha notificato nel ‘Registration Ban List’ il divieto di operazioni in entrata per le prossime tre sessioni di mercato, ma il club giallorosso può cancellare immediatamente la questione.

Come? Liquidando semplicemente l’insoluto, probabilmente già oggi. La cifra si aggira sui 30mila euro, irrisoria rispetto al milione e 200mila euro spesi due anni e mezzo fa per il cartellino del calciatore. Il Benevento non pensava di dover corrispondere questa cifra, ma tra poche ore potrà mettersi definitivamente alle spalle questa vicenda in poche ore. E la squadra di Auteri potrà rimettersi all’inseguimento della promozione in Serie B. Intanto Kubica, dopo la rescissione con i sanniti, ha già firmato per un’altra squadra: il Nieciecza, squadra di seconda divisione polacca.