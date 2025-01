Addio Vlahovic e colpo Kolo Muani: ma lo scambio fa fuori la Juventus

Porte girevoli in attacco per la Juve: diversi pericoli per il Dt Giuntoli nella corsa all’attaccante francese

La Juventus chiude la trattativa per Alberto Costa, atteso a Torino nelle prossime ore per visite mediche e firma con la ‘Vecchia Signora’.

Il club bianconero non si fermerà però certamente al giovane terzino proveniente dal Vitoria Guimaraes, che costerà circa 15 milioni di euro alla dirigenza della Continassa. Il Dt Giuntoli piazza il primo colpo e adesso punta ad accelerare per gli altri obiettivi sul mercato, basilari per rinforzare la rosa di Thiago Motta che spesso è stata ridotta all’osso a causa dei tanti infortuni in questa stagione. La Juve spinge per un nuovo difensore, con Araujo che resta in prima fila viste le difficoltà riscontrate per convincere il Benfica a privarsi di Antonio Silva. Senza dimenticare inoltre Tomori, anche se la situazione per l’inglese è cambiata dopo l’arrivo al Milan di Conceicao.

Calciomercato Juventus, pericolo dalla Premier nella corsa a Kolo Muani

Attenzione rivolta alla difesa, ma evidentemente anche nel settore offensivo considerando l’assenza prolungata di Milik e gli ultimi problemi accusati da Vlahovic. Sul centravanti serbo pende inoltre la spada di Damocle del rinnovo di contratto, sempre più complicato visto che le parti in causa restano lontane e con la Juventus che è entrata nell’ordine di idee di ripartire da un altro bomber la prossima estate.

Gli estimatori non mancano per l’ex Fiorentina: dal Barcellona al Paris Saint-Germain, passando soprattutto per l’Arsenal in Premier. I ‘Gunners’ potrebbero provare l’assalto già in questa finestra di mercato dopo l’infortunio di Gabriel Jesus, ma è difficile adesso pensare a un addio anticipato di Vlahovic. L’Arsenal inoltre rischia di mettere i bastoni tra le ruote alla Juve per Kolo Muani, obiettivo principale per l’attacco di Thiago Motta. Giuntoli spinge per l’attaccante francese in uscita dal PSG, ma la concorrenza rimane agguerrita considerando anche l’interesse sempre in Inghilterra di Tottenham e Aston Villa.

Proprio con i ‘Villans’ potrebbe profilarsi una maxi operazione di mercato che vedrebbe Duran sbarcare a Parigi, con il conseguente inserimento di Kolo Muani nella trattativa. Sono giorni caldissimi sul mercato per la Juventus.