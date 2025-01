Scossone Juve sul mercato: “Vlahovic per Lewandowski e affare col Milan” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nel programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it: “La Juve vuole stringere in questa settimana”

Non solo Thiago Motta, a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ si è parlato tanto di Juventus in chiave mercato. Dalla difesa all’attacco, con un focus sul futuro di Dusan Vlahovic che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026.

Alberto Costa alla Juventus: “Operazione praticamente fatta”

L’attualità della Juve ha un nome e cognome, Alberto Costa: “Quella per il terzino del Vitoria Guimaraes è un’operazione praticamente fatta, sulla base di 12 milioni spalmati i 4-5 anni – ha detto Giovanni Albanese nel programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Peserà davvero pochissimo. Costa avrà lo stesso stipendio che aveva Yildiz l’anno scorso, sui 600-700mila euro con dei bonus. È un acquisto di prospettiva che ci dice due cose: Kalulu viene considerato solo un centrale e si vuole tenere un equilibrio di competitività rispetto ai calciatori già presenti”.

Sorprende l’acquisto di un terzino, quando la priorità acclarata della Juventus è un centrale. A tal proposito la pista Araujo rischia di complicarsi, mentre Albanese tiene aperta la pista Tomori: “Mi sono sbilanciato nelle ultime ore nuovamente sull’inglese. Credo sia una traccia non del tutto abbandonata dalla Juventus e raccolgo poca certezza fronte Milan circa la permanenza di Tomori, la cui cessione può diventare un affare per i rossoneri. Al netto delle volontà di Conceicao. Se il Milan dovesse trattenerlo, poi dovrebbe andare a ridiscutere il contratto…”.

Albanese a Ti Amo Calciomercato.it: “Il rinnovo di Vlahovic è un’utopia e il Barcellona è interessato. La Juve vuole stringere per Kolo Muani in questa settimana”

Passando all’attacco, inevitabile parlare della situazione di Vlahovic tra rinnovo (quasi impossibile) e addio: “Oggi il rinnovo è un’utopia. L’appuntamento rinviato in primavera equivale a vedersi per pianificare la cessione in estate. Mi sembra sia già entrato nell’ordine delle idee che al peggio troverà un’altra destinazione”.

Per Vlahovic occhio al Barcellona: “All’interno del club blaugrana ho raccolto dell’interesse per. Che lo ritiene spendibile vista l’età di Lewandowski, in sostanza per abbassare costi ed età”. Restando all’attacco, ma parlando in entrata, in cima c’è Kolo Muani.

“Devi avere la disponibilità del Psg a darlo in prestito, e c’è. C’è anche la disponibilità a contribuire al pagamento dell’ingaggio, come del giocatore. Ma se arrivasse un altro club con una proposta più interessante, la Juve rischierebbe di perderlo. A me risulta che vogliano stringere già in questa settimana, per non evitare rischi come in estate con Sancho“.

Albanese: “Giuntoli non è in confusiose, ma il ‘caso’ Douglas Luiz è troppo anomalo”

In conclusione Albanese si è esposto su Giuntoli, anche lui nel mirino dei tifosi come Thiago Motta: “Se è in confusione? Non credo, però bisogna essere chiari e onesti. Il suo percorso come direttore sportivo è stato virtuoso, ma la Juve è una dimensione diversa. A Torino c’è l’obbligo di vincere, vincere non è straordinario. Questo non si trasmette solo attraverso il valore tecnico. Alcuni errori alla Juve vengono sovraesposti. Lui qualcosa ha sbagliato l’estate scorsa, il ‘caso’ Douglas Luiz è troppo anomalo. Spendi 50 milioni e oggi non è ancora un calciatore centrale”.