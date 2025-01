Vlahovic non si allena e salta l’Atalanta. C’entra anche il mercato?

Le ultime sull’attaccante serbo, che non prenderà parte alla trasferta di Bergamo. Il punto della situazione, tra campo e mercato

Dusan Vlahovic ancora out. L’attaccante serbo non si è allenato con il resto del gruppo, guidato da Thiago Motta, nemmeno oggi e non prenderà parte alla sfida di Bergamo.

Dopo essere stato sostituito al 65esimo del match di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’ex Fiorentina non è stato più a disposizione della Vecchia Signora. Sembrava un problema di poco conto e invece, il giocatore ha saltato prima il Torino, sabato sera, e poi la sfida contro l’Atalanta, in programma domani.

Dusan #Vlahovic non ci sarà nemmeno per la sfida con l’Atalanta🛑 Dopo la partita contro il Milan in Supercoppa, dove è stato sostituito al 65′, l’attaccante serbo non è più stato a disposizione di Thiago Motta. E, intanto, l’Arsenal (uno dei club che hanno sempre mostrato… pic.twitter.com/XKWXctq8yD — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) January 13, 2025

Un brutto guaio per Thiago Motta che deve fare i conti con un attacco spuntato vista l’indisponibilità anche di Milik.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e un futuro già scritto

Qualcuno inizia a pensare che dietro al forfait di Dusan Vlahovic ci sia anche il calciomercato. Un’ipotesi che non si può escludere totalmente, considerata la sua situazione contrattuale.

Il serbo ha un accordo con i bianconeri in scadenza fra meno di un anno e mezzo e la trattativa per il rinnovo si è di fatto arenata. Pensa, oggi, ad un prolungamento del contratto per Vlahovic è alquanto complicato. L’ex Fiorentina pesa tanto alle casse della Vecchia Signora, che non si farebbe problemi a venderlo già a gennaio.

Tutti però conosciamo le difficoltà del mercato invernale. Le possibilità per Vlahovic non mancano comunque: in prima fila adesso potrebbe esserci l’Arsenal chiamata a sostituire Gabriel Jesus, ma non si può certo scartare l’ipotesi Psg. Per quanto riguarda i sostituti, invece, la Juve continua a pensare a Kolo Muani, oltre che a Joshua Zirkzee, indubbiamente il preferito di Thiago Motta