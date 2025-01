Oltre un mese di stop: si complica l’assalto della Juventus

La Juve a caccia di rinforzi sul mercato per cambiare marcia tra campionato e coppe: ma arriva una cattiva notizia per il Dt Giuntoli

Settimana che si preannuncia decisiva per la Juventus tra campo e mercato, con i bianconeri attesi dai big match contro Atalanta e Milan.

Il Dt Giuntoli deve stringere i tempi anche su nuovi innesti da regalare a Thiago Motta e rinforzare una rosa spesso decimata e ridotta all’osso in questa prima parte di stagione. La ‘Vecchia Signora’ nelle ultime ore ha mosso passi importanti per Alberto Costa, giovane terzino del Vitoria Guimaraes che in Serie A era stato sondato anche da Milan e Roma. La Juve ha accelerato sull’operazione per il classe 2003, con l’intento di sorpassare la concorrenza dello Sporting Club Portugal. Ulteriori novità sono attese a stretto giro di posta, con il sodalizio bianconero che potrebbe assicurarsi il cartellino del giocatore a titolo definitivo per un’operazione complessiva poco sotto i 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Iñigo Martinez ko per infortunio: come cambia il futuro di Araujo

Ovviamente alla Juventus serve anche e almeno un centrale difensivo, con le attenzioni della dirigenza della Continassa che in questo senso si sono concentrate su Ronald Araujo negli ultimi giorni.

Giuntoli è in pressing costante sul difensore uruguaiano e il Barcellona, ma ieri sera sono arrivare novità importante dall’Arabia Saudita e che potrebbero frenare il possibile sbarco sotto la Mole del 25enne difensore. Araujo, nel ‘Clasico’ di Supercoppa stravinto per 5-2 contro i rivali storici del Real Madrid, è entrato alla mezz’ora del primo tempo complice l’infortunio occorso a Iñigo Martinez, ereditando anche la fascia da capitano al braccio. Positiva la prova del centrale sudamericano, che al termine della sfida ha alzato il trofeo e festeggiato il trionfo insieme al resto della squadra. Il guaio muscolare riscontrato però dal compagno e pari ruolo potrebbe condizionare il futuro di Araujo: Iñigo Martinez rischia oltre un mese di stop, all’incirca cinque settimane, per un problema al bicipite femorale della coscia destra come riporta il ‘Mundo Deportivo’.

Il difensore spagnolo si sottoporrà a controlli più accurati al rientro a casa del Barcellona, con la società blaugrana e il tecnico Flick che potrebbero così anche togliere definitivamente dal mercato Araujo. La Juve comunque continua a sperare sul conto dell’uruguaiano, in attesa di notizie positive dalla Catalogna.