Milan, notizia in diretta: ecco come Marotta studia la beffa

Clamorosa novità in ottica mercato con l’Inter che tenta il sorpasso ai danni dei rossoneri: il piano è ben definito

Il derby ha deciso la Supercoppa Italiana e ad inizio febbraio Milan ed Inter torneranno nuovamente in campo per quello che sarà il terzo scontro stagionale. Una sfida che potrebbe proseguire poi anche in Coppa Italia e, chissà, anche in Europa, ma nel frattempo sembra destinata ad allargarsi anche al mercato.

Perché da quanto affermano in Inghilterra, i nerazzurri avrebbero sorpassato il Milan nella corsa a Kyle Walker. Il terzino inglese è in uscita dal Manchester City. Pep Guardiola ha confermato come il classe 1990 abbia chiesto la cessione: per lui l’avventura in Premier League è giunta al capolinea e lo stesso Walker avrebbe chiesto di lasciare l’Inghilterra per un’avventura all’estero. Nelle scorse ore si è parlato soprattutto del Milan. I rossoneri hanno un doppio obiettivo dalla Premier: oltre a Walker piace anche Rashford, ma solo uno dei due potrà approdare in rossonero.

Inter, sorpasso al Milan per Walker: Marotta tenta il colpo

Ad ‘aiutare’ in questo senso il Milan nel fare una scelta potrebbe essere proprio l’Inter. Il ‘Sun’ infatti sottolinea che sarebbero i nerazzurri ad essere in pole position nella corsa al difensore inglese.

Walker corona il sogno di raggiungere le 100 presenze in nazionale e di disputare i Mondiali nel 2026: da qui l’ipotesi di preferire altre strade rispetto all’Arabia Saudita, per fare in modo che la nazionale inglese possa continuare a prenderlo in considerazione. Ecco perché la pista Serie A può essere molto più allettante. E il tabloid britannico riferisce che l’Inter sarebbe in pole: il piano di Beppe Marotta sarebbe quello di impostare l’affare sulla base di un prestito, una formula che verrebbe accettata dal City. E la sensazione è che addirittura l’affare possa chiudersi alla svelta. Rappresentanti del giocatore avrebbero già avviato discussioni con la società nerazzurra, che garantirebbe a Walker un minutaggio importante. Inzaghi usufruirebbe di lui come uno dei tre centrali, ma potrebbe impiegarlo anche in alternativa come esterno a destra. Un ruolo simile a quello attualmente ricoperto da Darmian. Una pista low-cost che fa gola ai nerazzurri, pronti a sorpassare i cugini.