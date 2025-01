Il ‘nuovo’ Osimhen non si ferma più: tra rinascita e la furia di Mourinho

Victor Osimhen al Galatasaray è letteralmente rinato. Nuova vita calcistica per l’ex Napoli che in Turchia continua a macinare gol nella splendida cavalcata dei suoi

Ci è voluta una lunghissima telenovela estiva per stabilire il destino di Victor Osimhen, lungamente separato in casa al Napoli ed accasatosi solo nelle battute conclusive della passata sessione al Galatasaray.

Un affare ben lontano dalle aspettative iniziali che c’erano sul centravanti dello storico terzo scudetto degli azzurri che non senza polemiche ha quindi salutato il capoluogo partenopeo a caccia di rilancio. In Turchia quindi la nuova vita di Osimhen, che al fianco di Mertens, Batshuayi e tanti altri sta ritrovando serenità e continuità che nei giorni finali della sessione di mercato estiva apparivano come un lontano miraggio.

La SuperLig per non svalutarsi e mettersi in vetrina, e il classe 1998 ci sta riuscendo alla grande dopo una presentazione ricca di inventiva e rimasta subito nell’immaginario dei tifosi. L’attaccante nigeriano aveva infatti fatto la sua comparsa in un ballo in maschera, mettendosi in mostra con quello che per certi versi è divenuto il suo marchio di fabbrica.

Osimhen uragano tra gol e assist: il Galatasaray vola ed emerge un nuovo leader

Al netto di una condizione trovata poi al meglio col passare delle settimane, l’attaccante mascherato del Galatasaray ha iniziato a far quadrare i conti mettendo a tabellino gol e assist che pesano parecchio sull’andamento della squadra.

In giallorosso l’ex Napoli ha già collezionato ben 13 gol e 6 assist complessivi tra campionato ed Europa League. Reti arrivate già con tutto il repertorio straordinario di un attaccante in grado solo un paio d’anni fa di vincere scudetto e titolo di capocannoniere in Serie A sbaragliando una folta concorrenza.

Un Osimhen quindi ritrovato e tirato a lucido quello di oggi, non solo dal punto di vista strettamente statistico. Al Galatasaray sta mettendo in mostra anche una crescita da leader ben esemplificata in un video apparso sui social a margine dell’ultima vittoria giallorossa sul campo del Basaksehir (piazzando peraltro un assist). Nel filmato si vede un Osimhen in panchina sotto una pioggia battente negli ultimi minuti di gara incitare i compagni ad ampi gesti, prima di liberare una furiosa esultanza liberatoria per la vittoria ottenuta.

Atteggiamento e gestualità da leader vero, che innalzano Osimhen a pilastro della squadra anche per i compagni.

Osimhen trascina il Galatasaray: la furia del Fenerbache di Mourinho

Una leadership quella del centravanti nigeriano che va di pari passo con quella della squadra che vola in classifica con ben 50 punti già collezionati ed un divario importante nei confronti del Fenerbahce primo inseguitore.

Proprio la squadra di Mourinho si è infuriata dopo il successo esterno dei rivali del Galatasaray. Nel mirino è finito proprio un tocco di mano di Osimhen non segnalato dalla direzione di gara nell’azione del primo gol. Polemiche che hanno infiammato social e non solo, con annessa furiosa reazione del Fenerbahce che insegue in classifica: “Un’altra partita è stata giocata con una tolleranza illimitata, regalata a coloro per i quali tutte le regole sono state ignorate! Le persone spudorate continuano ad essere protette, curate e favorite”.

Ed infine: “Chiediamo alla Federcalcio turca e a tutti i responsabili di porre fine a questa vergogna”.

Classifica SuperLig: Galatasaray 50, Fenerbahce 39*, Samsunspor 36, Eyupspor 30, Besiktas 30, Goztepe 28*, Istanbul Basakseir 26, Gaziantep 25, Rizespor 24, Trabzonspor 22, Alanyaspor 22, Kasimpasa 21, Antalyaspor 21, Konyaspor 20, Sivasspor 20, Kayserispor 16, Bodrum 15, Hatayspor 9, Adana Demirspor 5.

*una partita in meno