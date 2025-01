Ciurria-Maldini, il Monza è ancora vivo: Fiorentina piegata 2-1

La squadra di Bocchetti ottiene tre punti fondamentali per sperare ancora nella salvezza: alla viola non basta il rigore di Beltran

Tre punti per continuare a sperare. Il Monza ritrova la vittoria contro la Fiorentina, tre punti che in Brianza mancavano ormai dallo scorso 21 ottobre in casa del Verona, unico successo di questo campionato.

Contro la squadra dell’ex Palladino, Bocchetti lancia Maldini dal primo minuto come attaccante centrale e la sua scelta si dimostra indovinata visto che proprio l’ex Milan realizza il gol del momentaneo 2-0. Prima c’era stata la bella rete di Ciurria a far esplodere il pubblico di casa che nel primo tempo ha trattenuto il fiato per un calcio di rigore concesso e poi revocato alla viola. L’arbitro ha considerato falloso un contatto tra Pablo Mari e Sottil in area biancorossa, ma dopo essere stato chiamato al monitor ha modificato la sua decisione.

La Fiorentina non si è quasi mai resa pericolosa, con un Gudmundsson apparso decisamente fuori condizione, ed ha subito al rete dell’1-0 poco prima del recupero. Nella ripresa l’islandese resta negli spogliatoi per lasciare spazio a Beltran che al 52′ sfiora il pareggio con Carboni che salva sul suo tap-in ravvicinato. Il Monza però è in palla e con Maldini trova il raddoppio al 62′.

Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: risultati e classifica completa

Sembra finita, anche perché la Fiorentina fa tanta fatica a creare pericoli dalle parti di Turati, ma Beltran si procura un calcio di rigore e va a trasformarlo.

Il Monza non accusa il colpo e sfiora il tris con Maldini. Gli ultimi minuti sono vissuti in apnea dalla squadra di Bocchetti, cresce la tensione e viene fuori anche un accenno di rissa. Il risultato però non cambia: la difesa resiste e i brianzoli trovano tre punti per sperare ancora nella rimonta salvezza.

MONZA-FIORENTINA 2-1: 44′ Ciurria (M), 62′ Maldini (M), 72′ Beltran rig. (F)

PROSSIMI IMPEGNI

Bologna-Monza, 18 gennaio 2025 ore 15

Fiorentina-Torino, 19 gennaio 2025 ore 12.30

Risultati 20a giornata di Serie A

Venerdì 10 gennaio

Lazio-Como 1-1

Sabato 11 gennaio

Empoli-Lecce 1-3

Udinese-Atalanta 0-0

Torino-Juventus 1-1

Milan-Cagliari 1-1

Domenica 12 gennaio

Genoa-Parma 1-0

Venezia-Inter 0-1

Bologna-Roma 2-2

Napoli-Verona 2-0

Lunedì 13 gennaio

Monza-Fiorentina 2-1

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina* 32; Bologna** 29; Milan** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como*, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno