Cassano attacca ancora Leao: “Conceicao lo capirà, è una pippa”

Ennesimo attacco gratuito del barese al talento portoghese. Le dichiarazioni dell’ex giocatore arrivano da Striscia La Notizia

E’ ormai un disco rotto Antonio Cassano nei confronti di Rafa Leao. L’ex giocatore ha ricevuto il 21esimo Tapiro d’Oro in carriera da Valerio Staffelli.

Il servizio andrà in onda stasera su Canale 5, nel corso della puntata di Striscia la notizia. il trofeo è stato consegnato a Cassano dopo il botta e risposta avuto con l’attaccante del Milan. L’ex calciatore, dopo la finale di Supercoppa Italiana, aveva, infatti, criticato il numero dieci del Diavolo, che aveva ‘replicato’ sui social, con degli emoji del pagliaccio.

Cassano: “Leao non sa stoppare il pallone”

Raggiunto, così da Valerio Staffelli, Cassano non ha certo cambiato parere su Rafa Leao, attaccandolo pesantemente: “Ribadisco che Leao non ha i cog**oni – riporta Sportmediaset -. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato ha fatto ancora schifo”.

Il 42enne barese ha poi aggiunto: “Anche Conceiçao se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio”. Parole dure anche per Bobo Vieri: “Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta”.

Gli utenti dei social sono dunque pronti a scatenarsi e a commentare le parole pesanti di Cassano, che per l’ennesima volta ha attaccato Rafa Leao. Presto capiremo se arriverà anche la risposta del talento portoghese, come è successo l’ultima volta o se stavolta deciderà di lasciar correre. Di certo ci penseranno i tanti sostenitori del Milan a prendere le difese del portoghese, che sabato non è stato brillante, ma lunedì scorso era stato devastante, risultando decisivo per la vittoria del Diavolo in rimonta contro l’Inter.