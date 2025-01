Calcio italiano nel caos, club pronto a fare ricorso al TAR

La decisione non è andata giù al popolo bianconero, che ha deciso di far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

L’attesissima partita è in programma il prossimo 19 gennaio alle ore 17:15. Una partita, che però, secondo le indicazioni del prefetto si giocherà senza i tifosi della squadra ospite.

I sostenitori dello Spezia, così, non potranno essere a Carrara, per seguire da vicino i propri giocatori contro i padroni di casa della Carrarese. Una decisione che non è andata giù ai supporters bianconeri pronti a far ricorso al TAR.

La tifoseria dello Spezia ha deciso di farsi seguire da un avvocato, anch’egli tifoso dei liguri, per far valere le proprie ragione difronte al Tribunale Amministrativo Regionale. Una scelta che secondo quanto riferito da La Nazione è appoggiata dal Comune della città che sta seguendo la vicenda da vicino anche se al momento senza un intervento diretto.

Carrarese-Spezia, i tifosi liguri incrociano le dita

I tifosi liguri si augurano, chiaramente, che il ricorso legale porti ad un ribaltamento della sentenza anche perché nella sfida di andata giocata in Liguria, i sostenitori della Carrarese erano regolarmente presenti al Picco di La Spezia.

Una città intera, dunque, resta in attesa di sviluppi. La voglia di star vicini ad una squadra che sta facendo bene e che sogna il ritorno in Serie A è davvero tanta. I bianconeri dopo 21 giornate hanno, infatti, conquistato dieci vittorie e nove pareggi e hanno ben 39 punti, sei in più della Cremonese quarta, e quattro meno del Pisa di Pippo Inzaghi, secondo.

Sono invece dodici quelli sulla Carrarese. La squadra neopromossa in cadetteria, reduce da un periodo positivo, giocherà per conquistare punti preziosi per la zona playoff. I toscani, infatti, sono ottavi con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e sette sconfitta.