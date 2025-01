PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-VERONA : Neres indemoniato, Lukaku fa il gigante

Voti, top e flop della sfida al Diego Armando Maradona valevole per la ventesima giornata di Serie A

Il Napoli domina dal primo all’ultimo minuto, Verona mai in partita: Lukaku tra i top, Neres fa quello che vuole. E Meret mantiene ancora una volta il clean sheet, rischiando poche volte se non per qualche distrazione dei suoi compagni.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 7

Rrahmani 7

Juan Jesus 6

Spinazzola 6,5 (Mazzocchi S.V.)

Anguissa 7

Lobotka 6,5

McTominay 6,5 (Raspadori 6.)

Politano 6 (Ngonge 6)

TOP Lukaku 7– Un assist e mezzo, perché il tiro di Di Lorenzo è diventato un autogol di Montipò. Ma la sua partita è stata quasi perfetta. Manca solo il gol ad una delle sue migliori prestazioni da quando veste l’azzurro (Simeone 6

Neres 7 (Zerbin S.V.)

All. Conte 7 – Prepara al meglio la prima gara dell’anno al Maradona, nonostante le assenze di Buongiorno, Olivera e il partente Kvaratskhelia. Un segnale fortissimo al campionato

HELLAS VERONA

Montipò 5,5

Magnani 5

Coppola 5

Dawidowicz 5,5

Faraoni 5,5 (Daniliuc S.V.)

TOP Duda 6 – Unica sufficienza della squadra. Una sufficienza risicata, per una prestazione mediocre da parte di tutti.

FLOP Belahyane 5 – Poca sostanza a centrocampo. Timido, specialmente nel primo tempo. (Mosquera S.V.)

Lazovic 5,5 (Bradaric 5,5)

Suslov 5,5

Tengstedt 5,5 (Kastanos S.V)

Sarr 5,5 (Livramento 5,5)

All. Zanetti 5 – Non è il Napoli dell’andata, ma il suo Verona fa davvero fatica ad arginare gli avversari. Poteva finire anche peggio, poco il salvabile dalla prestazione dei suoi ragazzi. A sua discolpa, non è contro il Napoli che si misura il Verona.

Tabellino Napoli-Verona 2-0

Marcatori: aut. 5′ Montipò, 61′ Anguissa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola (83′ Mazzocchi); McTominay (76′ Raspadori), Lobotka, Zambo Anguissa; Politano (76′ Ngonge), Lukaku (76′ Simeone), Neres (90′ Zerbin)

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni (77’Daniliuc), Duda, Belahyane (84′ Mosquera), Lazovic (68′ Bradaric); Suslov; Tengstedt (76′ Kastanos), Sarr (68′ Livramento)

Arbitro: Zufferli – VOTO 6

Assistenti: Cecconi, Fontemurato; IV: Sacchi; VAR: Ghersini; AVAR: Marini

Ammoniti: nessuno

Spettatori: circa 50 mila