PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-ROMA 2-2: Dominguez sposta gli equilibri, Dybala-Koné spenti

Voti e giudizi del match del Dall’Ara valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25: rimonta rossoblù su Ranieri

BOLOGNA

Skorupski 5,5

Holm 6,5. Dall’88’ Posch

Beukema 6,5

Lucumì 6

Miranda 5,5

Freuler 6,5

Ferguson 6,5

FLOP Ndoye 5: si intestardisce, non salta mai l’uomo, prede sempre l’attimo giusto per un cross o una giocata. Una scelta che non ripaga Italiano. Ma va detto anche che chi è entrato al suo posto, Orsolini, non è stato di certo incisivo. Ha avuto due occasioni nitide ma zero incisività, errori di lettura gravi per un calciatore così e che poi costano carissimi. Dal 68′ Orsolini 5

Odgaard 5,5

TOP Dominguez 7: è l’ago della bilancia di questa partita. Dall’inizio il più attivo e il più pericoloso, un folletto imprendibile che semina scompiglio. È bravissimo nel contropiede del pareggio che cambia totalmente volto al match. In ogni azione importante c’è lui. Dall’88’ Iling jr sv

Dallinga 6,5. Dal 78′ Castro sv



Allenatore: Italiano 6,5

ROMA

Svilar 6

Mancini 5,5

Hummels 5. Dal 78′ Celik sv

Ndicka 5,5

Saelemaekers 6. Dall’84’ Zalewski sv

Koné 5,5

Paredes 6. Dal 78′ Pisilli sv

Angeliño 6

FLOP Dybala 5,5: tante insufficienze nella Roma soprattutto per il secondo tempo. L’argentino è sembrato un po’ spento, ha avuto l’occasione più nitida nel primo tempo ma l’ha sbagliata col destro in maniera un po’ sorprendente. Insieme a lui Koné non bene, parso scarichissimo. Dall’84’ Baldanzi sv

Pellegrini 5,5. Dal 78′ El Shaarawy sv

Dovbyk 6,5 TOP: ha lavorato bene per tutta la partita, poca profondità per non dire nulla ma cuce abbastanza bene il gioco, con sponde e difesa del pallone. Non indimenticabile, ma sicuramente tra i ‘meno peggio’. Poi ha sui piedi un rigore incredibilmente pesante, ma è glaciale e questo vale tanto.

Allenatore: Ranieri 6

Arbitro: Abisso 6

Il tabellino di Bologna-Roma 2-2

Marcatori: 58′ Saelemaekers (R), 61′ Dallinga (B), 65′ rig. Ferguson (B), 90’+8 Dovbyk (R)

Ammoniti: Miranda (B), Holm (B), Dallinga (B), Mancini (R), Lucumì (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (dall’88’ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye (dal 68′ Orsolini), Odgaard, Dominguez (dall’84’ Iling jr); Dallinga (dal 78′ Castro).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Erlic, Posch, De Silvestri, Lykogiannis, Casale, Urbanski, Orsolini, Moro, Castro, Fabbian, Iling.

Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (dal 78′ Celik), Ndicka; Saelemaekers (dall’84’ Zalewski), Koné, Paredes (dal 78′ Pisilli), Angeliño; Dybala (dall’84’ Baldanzi), Pellegrini (dal 78′ El Shaarawy); Dovbyk.

A disposizione: Marin, Ryan, Sangaré, Saud, Hermoso, Celik, Romano, Soulé, Pisilli, Baldanzi, Shomurodov, Zalewski, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Scatragli-Zingarelli. IV Uomo: Manganiello. Var: Sozza. AVar: Serra.