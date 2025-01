Marotta ha confessato tutto: annuncio sul futuro di Frattesi

Dal campo al mercato: le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta prima del fischio d’inizio della gara odierna contro il Venezia

L’Inter riparte da Venezia dopo il bruciante in Supercoppa Italiana contro il Milan. La trasferta contro i lagunari rappresenta subito un’occasione da sfruttare per i nerazzurri per riprendere immediatamente il filo con la vittoria in campionato, dove tra gare da recuperare ed una classifica corta ci sarà da battagliare con Napoli e Atalanta.

Prima del calcio d’inizio della gara contro il Venezia ha parlato il presidente Beppe Marotta a ‘Dazn’: “Questa è una squadra matura che purtroppo non può sempre vincere. È capitato di perdere in coincidenza con un appuntamento importante però sanno che oggi è un test altrettanto importante, abbiamo i professionisti molto preparati a questo cambio di rotta”.

Marotta ha quindi aggiunto: “I perdenti trovano delle scuse nella sconfitta, i vincenti trovano soluzioni. Dalla sconfitta di Riad la squadra avrà tratto motivazioni e soluzioni diverse. Oggi la partita, al di là delle defezioni, chiunque andrà in campo dovrà farlo con motivazioni straordinarie”.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Marotta: “Frattesi non vuole cambiare”

Spazio anche al mercato nelle parole di Marotta con particolare riferimento al futuro di Davide Frattesi: “È un bravissimo ragazzo e professionista. Non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. Non sono arrivate richieste. Noi non vogliamo vendere nessuno ma se un giocatore manifesta l’intenzione di voler cambiare cercheremo di ascoltarlo. Per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra”.

Il presidente nerazzurro ha concluso sul mercato estivo: “Sia Ausilio che Baccin agiscono e lavorano sin dal primo giorno di ritiro per guardare avanti sugli elementi che possono fare al caso nostro. Ci sarà qualche cambiamento ma non ci sarà rivoluzione. Le occasioni vanno sfruttate qualora si presentassero e qualora fossero in linea con quelle che sono le esigenze dell’azienda, ma è attività di ordinaria amministrazione”.