Infortunio e lungo stop: la Juventus non ha altra scelta

L’infortunio non è passato inosservato e rischia di stravolgere letteralmente i piani offensivi della ‘Vecchia Signora’. La diagnosi è immediata

Pur avendo il pallino del gioco soprattutto nella porzione conclusiva dell’incontro, la Juventus non è riuscita a frenare la pareggiate acuta che va avanti da inizio stagione. Come spesso le è capitato in questi ultimi mesi, la compagine di Thiago Motta si è fatta rimontare anche dal Torino, non avendo poi il carattere per sparigliare le carte e incanalare l’incontro nei binari più congeniali.

Intervenuto sull’argomento, Cristiano Giuntoli ha lasciato più di una porta aperta ad Araujo e Kolo Muani, per i quali sono attesi novità già all’inizio della prossima settimana. Tralasciando almeno per il momento la questione cessioni, un tema tutt’altro che banale che continuerà a calamitare l’attenzione mediatica, la ‘Vecchia Signora’ vuole stringere i tempi per regalare al suo allenatore dei rinforzi importanti a stretto giro di posta. Complici gli infortuni di Bremer e Cabal e l’assenza di un vice Vlahovic, l’area tecnica bianconera morde il freno e proverà ad indirizzare le operazioni Araujo e Kolo Muani. L’attaccante francese del Psg – non è un mistero – è balzato in cima alla liste delle priorità della Juventus, scavalcando anche Zirkzee.

Infortunio e niente Juve per Fullkrug: virata decisiva su Kolo Muani

Chiaramente quello dell’attaccante francese non è stato l’unico nome monitorato con una certa attenzione dalla Juventus, a cui è stato accostato anche Fullkrug. Il bomber tedesco del West Ham, però, ha dovuto far fronte ad un infortunio piuttosto serio nel corso della sfida contro l’Aston Villa. Con una nota ufficiale il club inglese ha reso noto che Fullkrug dovrà stare fermo ai box per alcune settimane.

Secondo ‘The Sun’, dovrebbero essere tre i mesi necessari al recupero dell’ex centravanti del Borussia Dortmund, che inizierà immediatamente il suo percorso di recupero. Prosegue dunque il periodo no per gli Hammers che, oltre a dover fare i conti con l’assenza di Fullkrug in vista delle prossime settimane, sono costretti a fare i conti anche con gli stop forzati di Michail Antonio e Jarrod Bowen. Dal canto loro la Juventus e la Roma, che avevano già dirottato le loro attenzioni verso altri obiettivi, molleranno la presa per il tedesco, almeno in questa finestra invernale di calciomercato.