“Inaudito, non può farlo sul serio”: Juventus, attacco frontale a Thiago Motta

Si respira malumore attorno a Thiago Motta e ai bianconeri dopo l’ennesimo passo falso: monta la polemica sull’allenatore

Ci risiamo, ancora una volta la Juventus non va oltre il pareggio, nel derby contro il Torino. La serie di segni ‘X’ in campionato si allunga a 12 su 19 partite, un punto che non permette di approfittare del pari della Lazio venerdì sera contro il Como per avvicinarsi al quarto posto.

A sprazzi, si è vista una buona Juventus, specialmente nella prima parte di gara e nella parte centrale del secondo tempo, ma non è bastato per avere la meglio sui granata. La classifica e il rendimento, in questo momento, sono da bicchiere mezzo vuoto più che mezzo pieno per i bianconeri. Che attendono rinforzi importanti dal mercato – vi stiamo raccontato qui su Calciomercato.it ad esempio della trattativa con il Barcellona per Araujo in difesa – ma intanto devono interrogarsi su un andamento troppo lento.

Thiago Motta è stato contento della prestazione della Juventus, ma non tutti sembrano pensarla così attorno a lui, anzi. Nel clima di generale fiducia che c’era per il nuovo ciclo bianconero, iniziano a esserci delle crepe. Arrivano forti critiche dai tifosi a Thiago Motta, cui si aggiungono anche quelle degli addetti ai lavori.

Juventus, Vaciago sprona Thiago Motta: “Troppo poco carattere, non funziona”

Per esempio, nel suo articolo di commento al derby con il Toro, su ‘Tuttosport’, il giornalista Guido Vaciago non è stato affatto tenero con l’allenatore italobrasiliano. Invitandolo a un deciso cambio di rotta il prima possibile.

“Tra il modo in cui la Juve gioca e quello in cui Motta parla ci sono delle sinistre somiglianze – ha spiegato – E’ tutto ragionevole, ma anche privo di carattere e di impatto emotivo. I concetti sono troppo pacati, la squadra pare anestetizzata. La serie di pareggi è inaudita, va bene le attenuanti che ci sono ma non si può non vincere almeno la metà delle partite contro avversari inferiori e nemmeno farsi rimontare per cinque volte. C’è qualcosa che non funziona, Motta deve trovare il modo di aggiustarlo. E non può pensare di continuare a essere soddisfatto per il fatto di non aver mai perso. Si è visto qualcosa di buono, ma la Juventus sembra non avere un’anima“.