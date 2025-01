La Juve da derby piace a Thiago Motta: “Abbiamo dominato”

L’allenatore bianconero commenta la prestazione della sua squadra dopo la partita contro il Torino

Il rammarico per essersi chiusi troppo dopo il gol di Yildiz, ma anche il plauso per come la squadra ha giocato nella ripresa. Thiago Motta, ai microfoni di Dazn, commenta il derby tra Juventus e Torino e rilascia dichiarazioni destinate a far discutere.

“Siamo partiti bene, abbiamo trovato il vantaggio poi ci siamo abbassati e loro buttando la palla in area sono riusciti a creare qualche pericolo, non tantissimi. Così abbiamo preso il gol, situazione dove potevamo essere più aggressivi. Dopo nel secondo tempo siamo entrati bene in partita, abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato”.

REAZIONE – “Come detto nel primo tempo abbiamo iniziato bene e poi ci siamo abbassati e quando lo facciamo gli avversari salgono e buttano la palla in area e può creare sempre pericoli. Abbiamo preso il gol in una situazione dove potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio del Torino e non concludendo le azioni che siamo riusciti a crearsi nel modo giusto”.

INTERVALLO – “Negli spogliatoi abbiamo parlato molto di andare in avanti per non lasciare avanzare la squadra avversaria. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e non siamo stati bravi a concludere”.

Torino-Juventus, Thiago Motta: “Troppi pareggi? Ma solo 2 sconfitte”

TROPPI PAREGGI – “Sicuramente qualche pareggio di troppo, ma oggi penso che su 27 partite ne abbiamo perse solo 2 con una rosa giovane, con tanti infortuni avuti. Ora recupereremo i ragazzi che hanno fatto un grande sforzo fisico e mentale, pensando già alla partita con l’Atalanta”.

DOUGLAS LUIZ E CAMBIASO – “Douglas ha fatto un’ottima prestazione, sono molto contento perché abbiamo bisogno di più giocatori possibili in campo. Cambiaso dopo l’infortunio ha avuto qualche difficoltà a rientrare in squadra, sta giocando con anti-infiammatori, quando gli passerà questo fastidio sarà un altro calciatore che può alzare il livello”.