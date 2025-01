“Fallimento totale”: Juve, esonerano subito Thiago Motta

L’allenatore bianconero sotto accusa per una prima parte di stagione negativa: il tecnico può pagare per tutti

“Nel secondo tempo abbiamo dominato” e poi ancora “tanti pareggi, ma abbiamo perso solo 2 partite”. Thiago Motta ha parlato così dopo il derby contro il Torino, un 1-1 che rappresenta un ulteriore passo indietro per la Juventus che ora deve rialzarsi già contro l’Atalanta per evitare che la zona Champions si allontani troppo.

Un rendimento altamente negativo in queste prima parte di campionato: nelle 19 partite fin qui disputate in Serie A, sono arrivati 33 punti, il peggior bottino da quattordici anni. Per trovare una classifica peggiore per la formazione bianconera bisogna ritornare al 2010/2011, con Delneri in panchina, non certo un allenatore che ha lasciato buoni ricordi ai tifosi juventini. Tifosi che ora mettono nel mirino lo stesso Motta, con accuse precise su come sta gestendo la squadra e una richiesta chiara: l’esonero.

Juventus, i tifosi mandano via Motta

Numerosi i messaggi di critica nei confronti di Thiago Motta che è considerato, nel migliore delle ipotesi, un allenatore non da Juventus.

Chi difende #motta non è juventino. Squadra che peggiora di partita in partita. Fallimento totale. Non un solo aspetto è migliorato. E basta poi attaccarci alla sfiga e agli episodi ! — ElleZeta (@ElleZeta12) January 11, 2025

Thiago Motta out tutta la vita — Black Panther ⚪⚫ (@Rafael76r) January 11, 2025

Ma motta e Giuntoli stanno ancora li? — GianAlb (@Gian_Pos) January 11, 2025

#Giuntoli e #Motta la rovina della #juve

Hanno fatto diventare una squadra vincente una squadra di incapaci! Un mercato imbarazzante da un lato e una gestione di una rosa pessima dall’altra.#allegri con gli stessi infortuni teneva la Juve dove meritava — Rocco (@roccodeionna) January 11, 2025

C’è lo vedo esultare così con gol di #koopmainers al 93.. forza Igor ora o mai più… #motta #ToroJuventus pic.twitter.com/jCmeq0q9MF — Ciccio Moggi (Official Parody Account) (@Ciccioct89) January 11, 2025

Motta deve andarsene…non calmarsi — VLR FRR (@ALLBLACKSWALLY) January 11, 2025

#motta

allenatore bravissimo geniale innovativo? Si certo ma via dalla Juve subito — Michè (@michelecama) January 11, 2025

Dopo l’ennesima figuraccia nel #DerbyDellaMole ce lo possiamo togliere dalle palle questo Motta?

Contratto per Tudor fino a Giugno, poi andiamo in ginocchio da Conte… Che ne dite @juventusfc ?#TorinoJuventus #Mottaout — JBL (@justJBL) January 11, 2025

Per me va bene persino Giovanni Floris. Basta che mandiamo via Motta. — Eugenio (@giallideilimoni) January 11, 2025

Ma basta vedere la comunicazione di Motta per capire che non è da Juve ! Non azzecca una né dentro né fuori dal campo ! Ha troppa pressione la Juve è una cosa grande che non riesce a gestire! #TorinoJuventus — Serafino Madeo (@SerafinoApAcHe) January 11, 2025

Questi soltanto alcuni dei messaggi che hanno postato i tifosi bianconeri contro il proprio allenatore. Si nota la voglia di cambiare, la richiesta alla società di prendere in mano la situazione e di puntare su un nuovo allenatore. Per molti tifosi della Juventus il tempo di Thiago Motta è già scaduto.